مشروع التأهيل الكشفي للقائدات يختتم مرحلتَيْه الأولى والثانية بجامعة الملك خالد

اختُتمت مساء أمس الاثنين الدراسة التأسيسية لمشروع التأهيل الكشفي للقائدات بجامعة الملك خالد، الذي نظمته الجامعة ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، وأقيم بالشراكة مع هيئة تطوير منطقة عسير، ومؤسسة الوليد للإنسانية، وجمعية الكشافة العربية السعودية، على مدى خمسة أيام، خلال الفترة من 15 - 19 فبراير 2024م بالمدينة الجامعية بالفرعاء.
وتفصيلاً، انطلقت أولى مراحل المشروع بالدراسة الأولية على مدى ثلاثة أيام في سبتمبر الماضي، تلتها الدراسة التأسيسية التي هدفت إلى تنمية المهارات الكشفية للقائدات وتأهيلهن كمرحلة أساسية للمساعدة في قيادة الجوالة الكشفية، بمشاركة 24 قائدة كشفية من منسوبات الجامعة وإدارة التعليم بمنطقة عسير، وبقيادة من فريق المدربات من السعودية، وسلطنة عُمان.
وشملت الدراسة التأسيسية أجزاء تدريبية بشقَّيْها النظري والعملي، تضمنت ورش عمل كشفية، وتطبيقات عملية للتخطيط العملي السليم لمختلف نشاطات الوحدة الكشفية، كما نُظِّمت خلالها رحلة استكشافية كتطبيق عملي للدراسة في جبال السودة، هدفت إلى استكشاف الجبال، وزيادة مستوى اللياقة والتأمل، ومعرفة مفاهيم حياة الخلاء، إلى جانب فوائد الهايكنق، واختُتمت بجلسة لمناقشة الأعمال والتحديات خلال فترة الدراسة.
يُذكر أنه بعد ستة أشهر من انتهاء المرحلتَيْن الأولى والثانية من مراحل التأهيل الكشفي للقائدات ستنطلق مرحلة الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية، وهي المرحلة الأخيرة من المشروع؛ ليتم تفعيل البرنامج الكشفي في الجامعة، من خلال إنشاء وقيادة عشائر جوالة للطالبات؛ للاستفادة من الخبرات والممارسات المميزة للكشافة لتنمية الفرد والمجتمع، واستدامة هذا العمل في الجامعة من خلال استمرار تدريب القائدات، واستيعاب الطالبات الراغبات في ممارسة العمل الكشفي في عشائر الجوالة.