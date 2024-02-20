مشروع التأهيل الكشفي للقائدات يختتم مرحلتَيْه الأولى والثانية بجامعة الملك خالد

يُذكر أنه بعد ستة أشهر من انتهاء المرحلتَيْن الأولى والثانية من مراحل التأهيل الكشفي للقائدات ستنطلق مرحلة الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية، وهي المرحلة الأخيرة من المشروع؛ ليتم تفعيل البرنامج الكشفي في الجامعة، من خلال إنشاء وقيادة عشائر جوالة للطالبات؛ للاستفادة من الخبرات والممارسات المميزة للكشافة لتنمية الفرد والمجتمع، واستدامة هذا العمل في الجامعة من خلال استمرار تدريب القائدات، واستيعاب الطالبات الراغبات في ممارسة العمل الكشفي في عشائر الجوالة.