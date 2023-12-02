"مدير تعليم جازان" يدشّن معرضًا توعويًّا تثقيفيًّا تزامنًا مع اليوم العالمي للإعاقة

وأكّد "عقدي" أن الإدارة العامة حريصة على تفعيل الاحتفاء باليوم العالمي للإعاقة 2023 تحت شعار "متحدون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة"، والذي يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام، الهادف إلى التوعية الشاملة بحقوق المعاقين، وتوعية المعاقين وأسرهم بكافة الأمور والخدمات التي تُمنح لهم بالمجان؛ من أجل تيسير حياتهم المعيشية، وترسيخ مفهوم تكافؤ الفرص بين الأصحّاء والمعاقين مهما اختلفت احتياجاتهم حاثًّا على إشراك الطلبة ذوي الإعاقة في جميع البرامج والأنشطة لإبراز قدراتهم وتنمية مواهبهم.

وبيّن "عقدي" أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أولت اهتمامًا خاصًّا بتعليم الطلاب ذوي الإعاقة؛ حيث حرصت على تقديم كافة الخدمات التعليمية لهم، وتذليل كافة الصعوبات، إضافة إلى العديد من الخدمات الصحية، والنفسية، والاجتماعية، والخدمات المساندة؛ لتحقيق حياة كريمة لهم وتمكينهم من المشاركة الشاملة والفاعلة في المجتمع.