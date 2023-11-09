فرق "هلال الطائف" تباشر5627 بلاغًا إسعافيًا خلال أكتوبر الماضي

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف، عن مباشرة الفرق الإسعافية بالمحافظة، 5672 بلاغًا إسعافيًا، خلال شهر أكتوبر الماضي.
وذكرت الهيئة في بيان، حصلت "سبق" على نسخة منه، أن البلاغات المسجلة لحالات مرضية وحوادث مرورية، وتعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءة عالية عبر كوادر بشرية متخصصة، وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة؛ لتقديم خدمات إسعافية متكاملة.
وسجلت الهيئة، 4340 بلاغًا مرضيًا، ما بين أزمات قلبية وصدرية، و1287 بلاغًا لحوادث ما بين بسيطة إلى حالات خطيرة.
وقد ساهمت سرعة الاستجابة في تلك الحالات بتقديم خدمة مميزة في الحفاظ على أرواح الناس.
وأوضحت الهيئة، أنه نتج عن تلك البلاغات 3208 حالة إسعافية، تم نقل 2336 حالة، منها إلى المستشفيات، لحاجتها إلى رعاية متقدمة، فيما تم التعامل مع 872 حالة إسعافية دون الحاجة لنقلها.
ونوّهت الهيئة، إلى أنه حال وجود أي حالة إسعافية، المبادرة بطلب الخدمة الإسعافية عن طريق الاتصال بالرقم "997"، أو عن طريق تطبيق "أسعفني"، والمدعوم بخصائص متنوعة وبلغات مختلفة.