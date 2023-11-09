فرق "هلال الطائف" تباشر5627 بلاغًا إسعافيًا خلال أكتوبر الماضي

وقد ساهمت سرعة الاستجابة في تلك الحالات بتقديم خدمة مميزة في الحفاظ على أرواح الناس.

وأوضحت الهيئة، أنه نتج عن تلك البلاغات 3208 حالة إسعافية، تم نقل 2336 حالة، منها إلى المستشفيات، لحاجتها إلى رعاية متقدمة، فيما تم التعامل مع 872 حالة إسعافية دون الحاجة لنقلها.