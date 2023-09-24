نادي فنون التأمّل والاسترخاء يزور مستشفى الإمام عبدالرحمن بالرياض

زار نادي فنون التأمل والاسترخاء والوعي الذاتي، اليوم الأحد، المنسوبين والمرضى المنومين في مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل بالرياض.
جاء ذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني الثالث والتسعين؛ لرفع معنويات المرضى وتقديم الدعم والتشجيع لهم خلال فترة علاجهم.
ووزّع أعضاء النادي الهدايا والزهور والهدايا الرمزية، وقدّموا أيضًا بعض الكلمات الداعمة والأمل للمرضى، بهدف إدخال السعادة والبهجة في قلوبهم.
وتعدّ هذه الزيارة جزءًا من الجهود المستمرّة التي يبذلها نادي فنون التأمل والاسترخاء والوعي الذاتي في خدمة المجتمع وتعزيز الصحة النفسية للأفراد.
ويعكس هذا النادي روح التكافل والتضامن في المجتمع، ويعمل على بناء جسور الأمل والتفاؤل.
وقال رئيس النادي الكابتن حسن العبسي: "نحن فخورون بأن نقدم الدعم والمساعدة للمرضى في هذه الفترة الصعبة، ونؤمن بأهمية العناية بالصحة النفسية وتعزيز الوعي الذاتي، ونسعى جاهدين لتحقيق ذلك.
وأعرب "العبسي" عن أمله أن تكون هذه الزيارة قد أضافت السعادة والبهجة لحياة المرضى، وساهمت في تحسين حالتهم النفسية والشفاء.
وعبر عن تطلعه إلى رؤية المزيد من المبادرات الإيجابية من نادي فنون التأمل والاسترخاء والوعي الذاتي في المستقبل.
يذكر أن نادي التأمل والاسترخاء والوعي الذاتي يخطّط أيضًا لمجموعة من الفعاليات والبرامج المستقبلية؛ لتعزيز الصحة النفسية والروحية للأفراد في المجتمع، والتي تشمل ورش عمل حول التأمل والاسترخاء، ومحاضرات توعوية حول الوعي الذاتي والتطوير الشخصي.
وتعتبر هذه الزيارة جزءًا من التزام نادي التأمل والاسترخاء والوعي الذاتي، بتعزيز الصحة العقلية والروحية للأفراد والمجتمع بشكل عام.
ويعمل النادي على توفير بيئة آمنة وداعمة للأفراد للتعامل مع التحديات وتحقيق التوازن الداخلي.