نادي فنون التأمّل والاسترخاء يزور مستشفى الإمام عبدالرحمن بالرياض

يذكر أن نادي التأمل والاسترخاء والوعي الذاتي يخطّط أيضًا لمجموعة من الفعاليات والبرامج المستقبلية؛ لتعزيز الصحة النفسية والروحية للأفراد في المجتمع، والتي تشمل ورش عمل حول التأمل والاسترخاء، ومحاضرات توعوية حول الوعي الذاتي والتطوير الشخصي.