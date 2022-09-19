شاهد.. محافظ الزلفي يتفقد مقر احتفالات "اليوم الوطني 92"

تفقّد محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، الاثنين، مواقع احتفالات المحافظة باليوم الوطني 92.
رافق "العتيبي" خلال الجولة أعضاء اللجنة العليا للمناسبات والاحتفالات بالمحافظة.
وشملت جولة محافظ الزلفي، التفقدية حديقة الطلاب التي ستحتضن الحفل الرسمي، ومواقع الاحتفالات الأسرية والشبابية؛ للاطلاع على آخر الاستعدادات وسير العمل.
والتقى العتيبي بـ"دراجي الزلفي"، ودشن انطلاق رحلتهم إلى مدينة الرياض بمناسبة اليوم الوطني 92.
وأشاد بالمبادرة للمساهمة في تعزيز الوعي بأهمية الرياضة لدى مختلف فئات المجتمع، واصفًا ذلك بالروح الوطنية العالية لأبناء الوطن، وهم يشاركون في الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على الجميع، داعيًا الله لهم بالتوفيق والنجاح.