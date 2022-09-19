شاهد.. محافظ الزلفي يتفقد مقر احتفالات "اليوم الوطني 92"

وأشاد بالمبادرة للمساهمة في تعزيز الوعي بأهمية الرياضة لدى مختلف فئات المجتمع، واصفًا ذلك بالروح الوطنية العالية لأبناء الوطن، وهم يشاركون في الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على الجميع، داعيًا الله لهم بالتوفيق والنجاح.