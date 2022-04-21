5 توصيات لبحث تجويد العملية التعليمية وتحقيق متطلبات رؤية 2030

وأيضًا الاستفادة من التجارب والخبرات المطبقة في مجال التميز ورعاية المتميزين والتي أثرها واضح في كفاءة الأداء وجودة المخرجات، إضافة إلى توضيح العلاقة بين المسارات في التعليم الثانوي ومتطلبات التنمية الوطنية المستقبلية في رؤية المملكة 2030 وبيان سبل تحقيقها في الميدان التعليمي، وتعزيز الأدوار التشاركية بين إدارات وأقسام الموهوبين والموهوبات في إدارات التعليم بالمنطقة بما يمكنها من تطبيق أفضل الممارسات التي تُفضي إلى جودة المواهب الطلابية، والتشديد على عقد ورشة عمل لإعداد تصور للاستفادة المثلى من بيوت الخبرة للارتقاء بالأداء وتحقيق جودة نواتج التعلم بالمنطقة.