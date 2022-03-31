5 مذكرات تعاون للتمكين والتدريب والبرامج والأنشطة بالموارد البشرية بالباحة

وقّع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة، ممثلًا في مركز التأهيل الشامل ووحدة الحماية من العنف الأسري، وكذلك مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة المندق صباح اليوم الثلاثاء؛ 5 مذكرات تعاون وشراكة في: (مجالات التدريب والتمكين، ودعم البرامج والأنشطة، وتجهيز المقبلات على الزواج من مستفيدات وحدة الحماية من العنف الأسري) مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ونادي الباحة لذوي الإعاقة، ومجمع سالم الطبي، والجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القرى، وكذلك صالون "هدى بيوتي".