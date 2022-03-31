5 مذكرات تعاون للتمكين والتدريب والبرامج والأنشطة بالموارد البشرية بالباحة

وقّع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة، ممثلًا في مركز التأهيل الشامل ووحدة الحماية من العنف الأسري، وكذلك مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة المندق صباح اليوم الثلاثاء؛ 5 مذكرات تعاون وشراكة في: (مجالات التدريب والتمكين، ودعم البرامج والأنشطة، وتجهيز المقبلات على الزواج من مستفيدات وحدة الحماية من العنف الأسري) مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ونادي الباحة لذوي الإعاقة، ومجمع سالم الطبي، والجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القرى، وكذلك صالون "هدى بيوتي".
وتتركز بنود الاتفاقيات على تأهيل وتمكين الباحثين عن العمل، وتهيئة البيئة الملائمة لطالبي العمل من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتنص كذلك باقي المذكرات على تقديم الدورات التدريبية، ودعم البرامج والأنشطة لجميع الفئات المستفيدة من الرعاية حسب احتياجاتهم، وتجهيز المقبلات على الزواج؛ بأسعار رمزية.
وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الباحة شائق بن محمد آل شائق، أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار اهتمام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بالتعاون مع القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي- لتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية فيما يخدم المستفيدين من شرائح المجتمع المختلفة.