5 مراكز للرعاية الأولية تعمل بالدوام الممتد بالقنفذة ومراكزها

أوضحت صحة القنفذة أن مراكز الرعاية الصحية الأولية والتي تعمل بالدوام الممتد، هي مركز صحي الشرقية يعمل طوال أيام الأسبوع بمعدل 16 ساعة يومياً من ٨ص إلى ١١م، ومركز صحي أحد بني زيد من الأحد إلى الخميس من ٨ص إلى ١١م، ومركز صحي ثلاثاء بني عيسى من الأحد للخميس من ٨ ص إلى ١١م، ومركز صحي القوز من الأحد للخميس من ٨ص إلى ١١م، ومركز صحي ثلوث عمارة من الأحد للخميس من ٨ص إلى ١١م.