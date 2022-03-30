5 مراكز للرعاية الأولية تعمل بالدوام الممتد بالقنفذة ومراكزها

أوضحت صحة القنفذة أن مراكز الرعاية الصحية الأولية والتي تعمل بالدوام الممتد، هي مركز صحي الشرقية يعمل طوال أيام الأسبوع بمعدل 16 ساعة يومياً من ٨ص إلى ١١م، ومركز صحي أحد بني زيد من الأحد إلى الخميس من ٨ص إلى ١١م، ومركز صحي ثلاثاء بني عيسى من الأحد للخميس من ٨ ص إلى ١١م، ومركز صحي القوز من الأحد للخميس من ٨ص إلى ١١م، ومركز صحي ثلوث عمارة من الأحد للخميس من ٨ص إلى ١١م.
ودعت صحة القنفذة جميع فئات المجتمع إلى مراجعة المراكز الصحية الخمسة المناوبة وذات الدوام الممتد، والتي تقدم خدماتها للحالات المرضية، والتي لا تستوجب الذهاب إلى المستشفى، حيث تمتد ساعات العمل في مراكز الدوام الممتد إلى 16.
وأشارت بأن الغاية من الدوام الممتد في مراكز الرعاية الأولية يهدف إلى تخفيف العبء على الطوارئ بمستشفيات المحافظة وتوابعها، وأن المراكز الصحية والخدمات التي تقدمها تأتي حرصاً من الوزارة على توفير خدمة طبية أسرع للحالات الباردة والمستقرة وتخفيف الضغط على طوارئ المستشفيات، وتسهيل الوصول للخدمات الصحية للمستفيدين عن قرب وبأسرع وقت ممكن، مؤكدة أن وزارة الصحة تقوم بتقديم خدمة الاتصال الهاتفي من خلال الرقم ٩٣٧ للاستشارات الصحية.
ويأتي كل ذلك سعياً من الوزارة لترجمة رؤية المملكة الصحية 2030 على أرض الواقع، وتوفير جميع الخدمات الصحية بأعلى مستوياتها، مما يسهم في رفع صحة المجتمع والمساهمة في تنمية وتقدم المملكة بالمجال الصحي، وتوفير سبل الراحة والرفاهية للمواطن والمقيم على حد سواء.