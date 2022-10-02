في اليوم العالمي للمسنين.. "الديوانية التطوعية" تطلق مبادرة "بركتنا"

أطلقت مؤسسة الديوانية الوقفية للعمل التطوعي، مشروع مبادرة "بركتنا" برعاية من شركة "ميدغلف للتأمين" في اليوم العالمي للمسنين 1 أكتوبر 2022م، الذي يهدف إلى إشعار المجتمع بأهمية المسنين ومساندتهم، عبر إقامة عدة فعاليات في المبادرة.
وتسعى "مؤسسة الديوانية" لإقامة مبادرات نوعية ذات أثر واستدامة في كل المجالات التي تستهدف المجتمع المحلي ومحيطه، وتنفذ هذه المبادرة في مختلف المناطق على مستوى المملكة، بالشراكة مع عدد من الجمعيات واللجان المهتمة بالمسنين وبقيادة نخبة من القياديين في العمل التطوعي للعام الخامس على التوالي.
وتستهدف هذه المبادرة الوصول إلى 1000 مستفيد ومستفيدة بقيادة 500 متطوع خلال أيام المشروع.
وقالت "أمل الغامدي" ممثلة المؤسسة في منطقة الباحة: تهدف المبادرة إلى تحقيق التواصل بين المجتمع وكبار السن، ومساندتهم ودعمهم، ورفع مستوى الاهتمام بهم، ضمن مستهدفات المؤسسة في مبادراتها ومشاريعها التطوعية.