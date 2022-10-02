في اليوم العالمي للمسنين.. "الديوانية التطوعية" تطلق مبادرة "بركتنا"

وتسعى "مؤسسة الديوانية" لإقامة مبادرات نوعية ذات أثر واستدامة في كل المجالات التي تستهدف المجتمع المحلي ومحيطه، وتنفذ هذه المبادرة في مختلف المناطق على مستوى المملكة، بالشراكة مع عدد من الجمعيات واللجان المهتمة بالمسنين وبقيادة نخبة من القياديين في العمل التطوعي للعام الخامس على التوالي.