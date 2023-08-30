تواصل الجولات على برامج صحة البيئة والنفايات الطبية في حائل

وذكرت "صحة حائل" أن برنامج صحة البيئة في المنشآت الصحية من أهم البرامج التي تسعى لإيجاد بيئة صحية سليمة بكل عناصرها المختلفة؛ من خلال التوعية والتثقيف البيئي، ومراقبة أعمال النظافة والتخلص من النفايات العامة.