رئيس جامعة حائل يُصدر عددًا من القرارات الإدارية.. هذه تفاصيلها

أصدر رئيس جامعة حائل الدكتور راشد مسلط الشريف، عددًا من القرارات الإدارية؛ حيث أصدر قرارًا بتكليف المهندس فهد عبدالله السديري مديرًا لإدارة السلامة والمخاطر الجامعية، وتكليف مقرن حمد العنزي مديرًا للإدارة العامة للموارد البشرية، وتكليف سامي محمد العامر مديرًا لإدارة الأمن والمرور.