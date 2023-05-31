رئيس جامعة حائل يُصدر عددًا من القرارات الإدارية.. هذه تفاصيلها

أصدر رئيس جامعة حائل الدكتور راشد مسلط الشريف، عددًا من القرارات الإدارية؛ حيث أصدر قرارًا بتكليف المهندس فهد عبدالله السديري مديرًا لإدارة السلامة والمخاطر الجامعية، وتكليف مقرن حمد العنزي مديرًا للإدارة العامة للموارد البشرية، وتكليف سامي محمد العامر مديرًا لإدارة الأمن والمرور.
كما تضمّنت القرارات: تكليف صالح صالح الأحمري مديرًا لإدارة المجلس العلمي في أمانة المجلس العلمي، وتكليف طلال محميد الرويضي مديرًا لإدارة التطوير الإداري بعمادة الجودة والتطوير، وتكليف فهد عليان الشمري مديرًا لإدارة السكن، وتكليف سند محمد القحص مديرًا لإدارة تقنية المعلومات.