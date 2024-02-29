في لقاء إثرائي توعوي.. "التويجري" ضيفًا على ديوانية تعارفوا الأسبوعية الأحد المقبل

يُقيم مركزُ تعارفوا للإرشاد الأسري من خلال "ديوانية تعارفوا" الأسبوعية؛ لقاءً مع الدكتور عادل بن عبدالله التويجري مدير عام الإدارة القانونية في الجامعة السعودية الإلكترونية، وذلك في لقاء إثرائي توعوي وإرشادي بعنوان "ذوي القربى في المجتمع المسلم.. رؤية شرعية واجتماعية".
وسيكون اللقاء حضوريًّا بمقرّ مركز تعارفوا للإرشاد الأسري، بإذن الله، وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٣/٣م؛ حيث سيبدأ اللقاء الساعة "٦.٣٠" مساءً وينتهي الساعة "٧.٣٠".
يذكر أن ديوانية تعارفوا تنظّم لقاءات وندوات أسبوعية، وتستضيف نخبة من المثقفين والمستشارين؛ لإثراء الحضور بمواضيع متنوعة، وذلك ضمن اهتمامات مركز تعارفوا للإرشاد الأسري في التوعية والإرشاد.