في لقاء إثرائي توعوي.. "التويجري" ضيفًا على ديوانية تعارفوا الأسبوعية الأحد المقبل

يُقيم مركزُ تعارفوا للإرشاد الأسري من خلال "ديوانية تعارفوا" الأسبوعية؛ لقاءً مع الدكتور عادل بن عبدالله التويجري مدير عام الإدارة القانونية في الجامعة السعودية الإلكترونية، وذلك في لقاء إثرائي توعوي وإرشادي بعنوان "ذوي القربى في المجتمع المسلم.. رؤية شرعية واجتماعية".