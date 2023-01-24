كلية الآداب والعلوم الإنسانية تفوز بمسابقة فرسان جامعة الملك عبدالعزيز

وأضاف "العماري": إن المسابقة تهدف إلى إيجاد فرص التفاعل العلمي والثقافي غير الصفي بين الطلاب، وتنمية مهاراتهم وصقل معارفهم الثقافية، والحصول على الثقافة العامة في مجالات المعرفة المتعددة، وتنمية حب المطالعة في كتب الثقافة العامة وتشجيع التوسع والمطالعة في كتب ومراجع التخصص.