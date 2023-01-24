كلية الآداب والعلوم الإنسانية تفوز بمسابقة فرسان جامعة الملك عبدالعزيز

توّج عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مهند بن غازي عابد، اليوم الثلاثاء، الكليات الفائزة في مسابقة "فرسان الجامعة"، التي نظمتها وكالة الأنشطة والمهارات بعمادة شؤون الطلاب، بمشاركة 80 طالبًا من 20 كلية.
وجاءت نتائج المسابقة التي استمرت يومين على النحو التالي: حصدت المركز الأول كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والمركز الثاني كلية الاقتصاد والإدارة، والمركز الثالث كلية الحاسبات وتقنية المعلومات.
وقال وكيل العمادة للأنشطة والمهارات الدكتور عبدالعزيز بن عمر العماري: إن المسابقة عامة وتنظم سنويًا، وتشترك فيها الكليات بفِرَق من الطلاب في مرحلة البكالوريوس.
وأضاف "العماري": إن المسابقة تهدف إلى إيجاد فرص التفاعل العلمي والثقافي غير الصفي بين الطلاب، وتنمية مهاراتهم وصقل معارفهم الثقافية، والحصول على الثقافة العامة في مجالات المعرفة المتعددة، وتنمية حب المطالعة في كتب الثقافة العامة وتشجيع التوسع والمطالعة في كتب ومراجع التخصص.