استعدادًا لرمضان.. مدير الشؤون الإسلامية في جازان يتفقد المساجد والجوامع

من جهة أخرى، أكد أن على عاتق المراقبين والمراقبات في جميع إدارات المساجد في المنطقة مسؤولية عظيمة في متابعة أحوال منسوبي المساجد ومدى التزامهم بمهامهم في الوقت المحدد، وخاصة المؤذنين والأئمة، حيث إن من الواجب الالتزام بأوقات الصلوات الخمس وصلاة التراويح وعدم الإطالة فيها؛ لكيلا يشق ذلك على المصلين لا سيما أن بينهم مسنين لا يقوون على القيام لفترات طويلة.