استعدادًا لرمضان.. مدير الشؤون الإسلامية في جازان يتفقد المساجد والجوامع

اطّلع مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي على أعمال صيانة ونظافة المساجد والجوامع في عدد من محافظات المنطقة، ومتابعة مدى جاهزيتها لاستقبال المصلين في شهر رمضان المبارك لهذا العام 1444 هجرية.
وبيّن خلال جولته التي قام بها على مساجد جازان وأحد المسارحة وصامطة أن على مؤسسات الصيانة بذل الجهد وتقديم أفضل الخدمات وحل الأعطال إن وُجدت في وقت قياسي، كما دعاهم إلى استشعار المسؤولية فيما أسند إليهم من مهام؛ وذلك لما فيه خدمة بيوت الله من الأجر والثواب الجزيل ما دام هناك إخلاص نية لله وعز وجل.
من جهة أخرى، أكد أن على عاتق المراقبين والمراقبات في جميع إدارات المساجد في المنطقة مسؤولية عظيمة في متابعة أحوال منسوبي المساجد ومدى التزامهم بمهامهم في الوقت المحدد، وخاصة المؤذنين والأئمة، حيث إن من الواجب الالتزام بأوقات الصلوات الخمس وصلاة التراويح وعدم الإطالة فيها؛ لكيلا يشق ذلك على المصلين لا سيما أن بينهم مسنين لا يقوون على القيام لفترات طويلة.
واختتم "المدخلي" حديثه أثناء الجولة بقوله: إن شهر رمضان على الأبواب والمسلمون متلهفون لقدومه، كيف لا وهو شهر القرآن الكريم وشهر الخير والذكر وشهر مضاعفات العبادات، وفيه ليلة خير من ألف شهر، فيجب أن يكون المسجد مكاناً مهيئاً تهيئة كاملة من خلال الفرش والتكييف والتنظيف والتعقيم، وصيانة دورية لدورات المياه والعناية بمصليات النساء، ولهذا لا بد أن يكون الجهد من المراقبين والمراقبات وكذلك مؤسسات الصيانة عالياً جداً.