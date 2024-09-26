محافظ الرين يرعى احتفالات اليوم الوطني الـ 94 بحضور جماهيري كبير

رعى محافظ الرين أحمد بن سعود الحمين، احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني السعودي الـ 94 وسط حضور كثيف .
ونظّمت فعاليّات الاحتفال باليوم الوطني بالرين بلدية المحافظة ممثلة في أمانة منطقة الرياض، بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي.
وأُقيم الحفل الرسمي بمتنزه الرين العام، بحضور عددٍ من مديري ورؤساء القطاعات الحكومية والأمنية وأهالي المحافظة.
وقُدم عرض مرئي بمناسبة اليوم الوطني من تصميم أمانة الرياض، وقدم الشاعر مناحي آل سويدان قصيدة وطنية، وأوبريت وطني قدمه المنشد فهد بن فصلا، وبعدها تم تكريم الجهات المشاركة وتخلل الفعاليّات المصاحبة للاحتفال باليوم الوطني مسرح الطفل وأركان للأسر المنتجة.