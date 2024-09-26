محافظ الرين يرعى احتفالات اليوم الوطني الـ 94 بحضور جماهيري كبير

وقُدم عرض مرئي بمناسبة اليوم الوطني من تصميم أمانة الرياض، وقدم الشاعر مناحي آل سويدان قصيدة وطنية، وأوبريت وطني قدمه المنشد فهد بن فصلا، وبعدها تم تكريم الجهات المشاركة وتخلل الفعاليّات المصاحبة للاحتفال باليوم الوطني مسرح الطفل وأركان للأسر المنتجة.