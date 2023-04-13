بالصور.. مدرسة بجازان توزّع دراجات هوائية ومبالغ مالية على الطلاب المنضبطين

وكانت المدرسة قد لجأت إلى تخصيص عدد من الجوائز المالية والعينية؛ ومنها درّاجات هوائية ومبالغ تصل إلى 600 ريال؛ لتشجيع طلّابها وتحفيزهم على الحضور والانضباط على مقاعد الدراسة في الأسبوع الأخير من رمضان، والذي يسبق إجازة عيد الفطر المبارك.