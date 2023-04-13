بالصور.. مدرسة بجازان توزّع دراجات هوائية ومبالغ مالية على الطلاب المنضبطين

وزّعت ابتدائية الحصمة بأحد المسارحة جنوب منطقة جازان، اليوم، درّاجات هوائية وهدايا مالية على الطلاب المنضبطين على مقاعد الدراسة في آخر أسبوع، والذي يسبق إجازة عيد الفطر المبارك؛ تشجيعًا وتحفيزًا لهم ولغيرهم من الطلاب.
وتمكّنت المدرسة من حصد شهادة شكر من إدارة تعليم جازان؛ لتحقيقها نسبًا عالية في الانضباط المدرسي خلال شهر رمضان المبارك من هذا العام.
وأشاد الكثير من أولياء الأمور بالمبادرة التي أطلقتها المدرسة، موضحين أنها ستكون محفّزًا ومشجّعًا، خاصةً لطلاب المرحلة الابتدائية، على الحضور والانضباط على مقاعد الدراسة في آخر أسبوع.
وكانت المدرسة قد لجأت إلى تخصيص عدد من الجوائز المالية والعينية؛ ومنها درّاجات هوائية ومبالغ تصل إلى 600 ريال؛ لتشجيع طلّابها وتحفيزهم على الحضور والانضباط على مقاعد الدراسة في الأسبوع الأخير من رمضان، والذي يسبق إجازة عيد الفطر المبارك.
وتتابع وزارة التعليم انتظام الدراسة في جميع المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية بمناطق ومحافظات المملكة خلال شهر رمضان، وفق المواعيد الخاصة بالدراسة في هذا الشهر، والتي تسهم في تعزيز التحصيل العلمي للطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية.
وتُواصل الوزارةُ متابعةَ التقارير الإشرافية والزيارات الميدانية التي يقوم بها مسؤولو إدارات ومكاتب التعليم بالمناطق والمحافظات لكل المدارس؛ للتأكد من جودة أداء جميع عناصر المنظومة التعليمية وجاهزيتها، بما يساعد في تطبيق قيم العمل والانضباط في المجتمع المدرسي.
ويتم ذلك من خلال مشاركة المعلم والمشرف التربوي والمرشد الطلابي في حثّ الطلبة على الانتظام في مدارسهم خلال شهر رمضان، ومساعدة الطلاب والطالبات في تنظيم أوقاتهم والتوازن بين الصوم والحضور للدراسة، وأداء الواجبات المدرسية.