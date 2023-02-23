"جسفت عسير" تُنظّم "ورش مرسم التأسيس" في المجاردة

نظّمت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت عسير"، الأربعاء؛ "ورش مرسم التأسيس"، بمحافظة المجاردة، بمشاركة نخبة من فناني عسير وفناناتها.
كما جاءت الورش بدعم جمعية التنمية الأهلية بالمجاردة، وبلدية محافظة المجاردة، ومبادرة الضيافة لنادي الفاروق الرياضي.
حيث جرى تناول التصوير التشكيلي، والطرق المثلى للتعبير باللون، بحضور جمْع من الممارسين والمهتمّين بالفنون البصرية.
ونُظّم ضمن الورش معرضُ النحت الأول في محافظة المجاردة، للنحّاتِين: علي أحمد المشيخي، ومحمد زهير الشهري، والذي اشتمل على عدد من المنحوتات من حجارة منطقة تهامة.
وقال المشرف على ورش المرسم، الفنان محمد زهير الشهري: إن ورش المرسم اشتملت على المرسم الحرّ للرجال، بإشراف من عضوَيْ جمعية "جسفت عسير"، الفنانَيْن: عبدالله حسن البارقي، وعلي أحمد المشيخي.
وضمن الورش كان "مرسم الطفل"، الذي أشرفت عليه مجموعة من فنانات المحافظة، والمتطوّعات من مختلف الدوائر الحكومية بالمحافظة.
وأضاف "الشهري": كان هناك تواجدٌ قويٌّ للمرسم الحرّ لفنانات المجاردة، والذي أشرفت عليه عضوة "جسفت عسير" الفنانة التشكيلية عائشة حسن عسيري.
وقد شارك في تنظيم هذا الكرنفال التشكيلي: محمد زهير الشهري، والحسين حسن الشهري، وعبدالله حسن البارقي، وعلي أحمد المشيخي، ومحمد عبدالله الحارثي، وخالد فيصل الشهري، وخالد علي الشهري، ورحمة زهير محمد الشهري، وحريملا محمد علي القرني، وشريفة حسن علي الصميدي، وسلمى حسن محمد الأملحي، وسلمى عامر هادي الشهري، وجميلة زاهر أحمد الشهري، وأريام علي سالم الشهري، وحنان عبدالله حسن الشهري، وفاطمة عبدالله عبده الشهري، وحليمة علي أحمد الشهري، وعلياء حسن تيهان الشهري، وعائشة حسن عسيري.
واختتم "زهير" حديثه بالشكر لنادي الفاروق الرياضي، والذي تكفّل بتقديم ضيافة فاخرة، على نفقة النادي، لجميع المشاركين في الفعالية، مؤكدًا أن "جسفت عسير" لديها حزمة من الفعاليات الفنية التي ستنظّمها في المدن التهامية؛ مثل: محايل، والمجاردة، وبارق؛ لما تتمتّع به هذه المدن من أجواء جميلة ودرجات حرارة معتدلة هذه الأيام.