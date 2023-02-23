"جسفت عسير" تُنظّم "ورش مرسم التأسيس" في المجاردة

وقد شارك في تنظيم هذا الكرنفال التشكيلي: محمد زهير الشهري، والحسين حسن الشهري، وعبدالله حسن البارقي، وعلي أحمد المشيخي، ومحمد عبدالله الحارثي، وخالد فيصل الشهري، وخالد علي الشهري، ورحمة زهير محمد الشهري، وحريملا محمد علي القرني، وشريفة حسن علي الصميدي، وسلمى حسن محمد الأملحي، وسلمى عامر هادي الشهري، وجميلة زاهر أحمد الشهري، وأريام علي سالم الشهري، وحنان عبدالله حسن الشهري، وفاطمة عبدالله عبده الشهري، وحليمة علي أحمد الشهري، وعلياء حسن تيهان الشهري، وعائشة حسن عسيري.