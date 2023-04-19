"لزم لتطوير العمل التطوعي" توزع 10 آلاف وجبة إفطار

في إطار الشراكة المجتمعية وتعزيز وتفعيل دور المبادرات التطوعية خلال شهر رمضان المبارك، شاركت أمانة محافظة جدة في مبادرة (بيدنا نصنع الأجر) بالتعاون مع جمعية لزم لتطوير العمل التطوعي.
وأوضحت رئيس مجلس الإدارة الأميرة موضي بنت سلطان آل سعود، أنه تم توفير ما يقارب عشرة آلاف وجبة إفطار صائم على طريق الأمير محمد بن سلمان للمتجهين إلى العمرة بمحطة الرحيلي.
من جانب آخر أوضح مدير عام المسؤولية المجتمعية بأمانة جدة المهندس هتان بن هاشم حمودة، أن المبادرة شارك فيها أكثر من مائة متطوع ومتطوعة من فريق أمانة جدة التطوعي (أصدقاء جدة ) الذين أسهموا بتوزيع الوجبات على سيارات المعتمرين المتجهين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.
وأشار إلى أن هذه المبادرات تُسهم في تعزيز روح الألفة والمحبة والتآخي والتعاطف بين أفراد المجتمع واستشعارًا للمعاني الروحانية والأجواء الإيمانية كما تأتي مبادرة أمانة جدة ضمن إطار مسؤوليتها المجتمعية خلال الشهر الكريم.