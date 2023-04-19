"لزم لتطوير العمل التطوعي" توزع 10 آلاف وجبة إفطار

من جانب آخر أوضح مدير عام المسؤولية المجتمعية بأمانة جدة المهندس هتان بن هاشم حمودة، أن المبادرة شارك فيها أكثر من مائة متطوع ومتطوعة من فريق أمانة جدة التطوعي (أصدقاء جدة ) الذين أسهموا بتوزيع الوجبات على سيارات المعتمرين المتجهين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.