550 مدير ومديرة مدرسة بصبيا: نركز على المخرجات والمشاركات المتميزة

التقى مدير تعليم صبيا، الدكتور حسن بن محسن خرمي، مديري ومديرات المدارس، بحضور مساعده للشؤون المدرسية عثمان محمد مسملي، والمساعد للشؤون التعليمية مها محمد الحمزي، وقيادات مكاتب التعليم، ورؤساء الأقسام، والمشرفين والمشرفات في الإدارة ومكاتب التعليم.

وأشار المتحدث الرسمي لإدارة تعليم صبيا إبراهيم الحازمي إلى أن اللقاء استهله مدير تعليم صبيا، الدكتور حسن بن محسن، بشكر الله، ثم تقديم الشكر لقائد هذه البلاد المباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله – نظير عنايتهما الكاملة، ودعمهما السخي للتعليم وأهله على مستوى القيادات التعليمية والتربوية والمشرفين والمعلمين والإداريين والطلاب والطالبات، إضافة لتوفير جميع ما يتطلبه الميدان التعليمي من منشآت تعليمية وتجهيزات وأدوات، تضمن منافسته عالميًّا. كما تقدم الدكتور الخرمي بالشكر الجزيل لأمير منطقة جازان ونائبه ولوزير التعليم على متابعتهم المستمرة للعملية التعليمية والمدرسية الضامنة لتحقيق الأهداف والمستهدفات الاستراتيجية لوزارة التعليم، وما يحقق تطلعات قيادة هذه البلاد -وفقهم الله-.

وتناول مدير التعليم خلال اللقاء الذي جمعه مع أكثر من ٥٥٠ مديرًا ومديرة للمدارس المنجزات والحالة التعليمية والمدرسية منذ بداية هذا العام الدراسي، مستعرضًا برامج الطفولة المبكرة التي بلغت نسبة التوسع فيها ٤٠ %، ومبادرات الموهوبين والموهوبات، وبرامجها التي بلغ عدد المسجلين فيها أكثر من ١٣٤١ طالبًا وطالبة، والمشاريع المتأهلة للمعارض المركزية خلال العام الماضي والحالي البالغة ١٦ مشروعًا، إضافة للمشاريع الحاصلة على الجوائز الكبرى. كما تم عرض نتائج الاختبارات المعيارية التشخيصية لمستويات الطلاب المحاكية والدولية، واختبارات القدرات والتحصيلي، ومتوسط الدرجات الخاصة بقياس المهارات في العلوم والقراءة والرياضيات، والبرامج الخاصة بطلبة التربية الخاصة والتعليم المستمر.

كما استعرض الدكتور "الخرمي" برامج الإشراف التربوي والنشاط الطلابي العامة في المجالات العلمية والثقافية والصحية والرياضية والكشفية، والجهود التطوعية للمنسوبين والمنسوبات للإدارة المسجلين في المنصة الوطنية للتطوع، والفرص التطوعية التي طرحها، التي حققت عائدًا اقتصاديًّا، وتوفير ما يقارب ١٩٧ ألف ريال في أسبوع واحد فقط.

كما تم عرض برامج التوجيه والإرشاد، والتطوير المهني، وأعداد المتدربين، ومجالات التطوير المهني، وتسديد الاحتياج والاستقرار العالي في التشكيلات التعليمية والمدرسية من خلال برنامج الاستثمار الأمثل للكوادر البشرية، وبرنامج تأهيل القيادات الذي استفاد منه أكثر من ٤٠٠ مستفيد في مرحلته الأولى. مشيرًا إلى أن نسبة تمكين المرأة بلغت ٥٢ %، إضافة لقيام الإدارة بتمكين ٢٤٤ مديرًا ووكيلاً جديدًا، وتأهيل ١٣٠ مديرًا ومديرة، وتدوير أكثر من ٣٠٠ مدير ووكيل مدرسة في مدارس البنين والبنات، وتمكين ٤٣ قائدة وقائدًا جديدًا في أقسام ومكاتب التعليم.

واستعرض الدكتور الخرمي برامج الإدارة في مجال كفاءة الإنفاق، ودورها في الاستغناء عن ٦٤ مبنى مدرسيًّا مستأجرًا، إضافة لتأهيل وصيانة الطاولات والمقاعد، وما يتعلق بجهود الصيانة الذاتية ومشاريع تشغيل وصيانة المكيفات، والمباني التي بلغت أكثر من ٢٠ مشروعًا، وإنجاز ٤٢ من المشاريع المدرسية الجديدة، إضافة إلى الاهتمام بالبيئة المادية والتجهيزات المدرسية على مستوى المدارس ومكاتب التعليم، وتأثيث وتجهيز ٤٨ مبنى مدرسيًّا. كما استعرض أهم شراكات الإدارة، وما تحقق فيها مع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، كوزارة الصحة والدفاع المدني، وجامعتَي جازان وجدة، ومؤسسة ابن محفوظ الأهلية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الدكتور "الخرمي" استعرض منجزات الإدارة المحلية والدولية التي فاقت ٥٠ منجزًا، كما تناول الحديث عن أولويات الإدارة كنواتج التعلم والطفولة المبكرة، والتنمية المهنية والتحول الرقمي، والاستثمار الأمثل للمشاريع والمباني المدرسية والإدارية، مشيرًا إلى أن الإدارة تعمل وفق رؤية ورسالة وزارة التعليم، وقيمها وأهدافها الاستراتيجية.

وقدم مدير تعليم صبيا في ختام اللقاء شكره لمديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، الذين عدهم السر الحقيقي وراء نجاح العملية التعليمية والتميز الذي يتم تحقيقه.. مشيدًا بجهودهم وتفاعلهم المتميز الذي أدى إلى تجاوز آثار الجائحة، وضمان العودة الحضورية الآمنة خلال الفترة الماضية.. ممتدحًا ما يتميزون به من قدر عال من المسؤولية والإخلاص في أداء الرسالة الوطنية السامية للتعليم، حاثَّهم على الاستمرار في تحفيز الطلبة، والعمل على الارتقاء بمستوياتهم ومهاراتهم، ومساندتهم ودعمهم بما يضمن إيجاد طالب منافس عالميًّا.

وشهد اللقاء العديد من المداخلات والاستفسارات والمقترحات لمديري ومديرات المدارس في الجوانب التعليمية والمدرسية، أجاب عنها مدير التعليم ومساعدوه ورؤساء الأقسام ذات العلاقة.