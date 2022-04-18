5548 عملية قسطرة قلبية و694 عملية قلب مفتوح بطبية مكة في 2021

كشفت إحصائية لمركز القلب بمدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي للعام الماضي بأنه تم إجراء ٥٥٤٨ عملية قسطرة قلبية، فيما بلغت العمليات الجراحية للقلب المفتوح ٦٩٤ حالة، بينما بلغ عدد الزيارات للعيادات الخارجية للقلب أكثر من ٤٠٢٠٠ ألف مستفيد.
وبينت الإحصائية أنه تم استقبال وحدات العناية القلبية المركزة أكثر من ٢٠٠٠ حالة فيما قدم قسم عناية اليوم الواحد خدماته لأكثر من ١١٩١مستفيدًا، وبلغت حالات إجراءات كهربائية القلب ١٣٨ حالة وأيضاً تم زراعة ١٧٧ جهازاً منظماً للضربات القلبية. وقام قسم فحص القلب باستخدام تقنية الموجات فوق الصوتية تقديم خدماته لأكثر من ١٤٣٨٠ حالة والذي من خلاله يتم التعرف على قوة العضلة القلبية وعلى شكل وهيئة الصمامات القلبية، وما يعتريهما من أمراض.
وأوضح المدير العام التنفيذي الدكتور وليد محمد حسين أن العمليات التخصصية تلعب دورًا حيويًّا هامًّا في توفير الرعاية المتخصصة و التي تُجرى بمركز القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية والذي في نفس الوقت يُعد من أبرز المراكز في المدينة الطبية، ويقدم نطاقًا متكاملًا من الخدمات السريرية في مجال أمراض وجراحة القلب؛ وفقًا للمعايير العالمية، يوفرها فريق متخصص من الاستشاريين والجراحين، وبمساندة طاقم تمريضي من ذوي الخبرة في تمريض القلب ضمن دعم لامحدود من القيادة بتوفير كافة الإمكانيات والتي من شأنها تقديم رعاية صحية تخصصية ذات جودة عالية للمواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين.