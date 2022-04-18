5548 عملية قسطرة قلبية و694 عملية قلب مفتوح بطبية مكة في 2021

وأوضح المدير العام التنفيذي الدكتور وليد محمد حسين أن العمليات التخصصية تلعب دورًا حيويًّا هامًّا في توفير الرعاية المتخصصة و التي تُجرى بمركز القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية والذي في نفس الوقت يُعد من أبرز المراكز في المدينة الطبية، ويقدم نطاقًا متكاملًا من الخدمات السريرية في مجال أمراض وجراحة القلب؛ وفقًا للمعايير العالمية، يوفرها فريق متخصص من الاستشاريين والجراحين، وبمساندة طاقم تمريضي من ذوي الخبرة في تمريض القلب ضمن دعم لامحدود من القيادة بتوفير كافة الإمكانيات والتي من شأنها تقديم رعاية صحية تخصصية ذات جودة عالية للمواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين.