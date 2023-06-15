في يومهم العالمي.. "الصحة" تكرّم روّاد المتبرعين بالدم وتثمّن دورهم الإنساني

أشاد نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس عبدالعزيز بن حمد بن صالح الرميح، بالدور الإنساني الذي قام به المتبرعون بالدم؛ مثمنًا دعم الجمعيات لحملات التبرع بالدم.
وتفصيلاً، جاء ذلك خلال التكريم الذي أُقامته وزارة الصحة تزامنًا مع اليوم العالمي للمتبرعين بالدم والذي يصادف يوم 14 يونيو من كل عام.
وقال "الرميح" : سعدت بتكريم عددٍ من الرواد المتبرعين بالدم منهم من تبرع بأكثر من (200) مرة، ونثمّن دورهم الإنساني والنبيل في إنقاذ حياة المرضى، وأشكر الجمعيات الخيرية الداعمة لحملات التبرع بالدم.
من جانب آخر، قالت الدكتورة مرام العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الخدمات الصحية المساندة بوزارة الصحة عبر "تويتر" : أتقدم بالشكر الجزيل، للدعم والرعاية الكريمة من وزير الصحة، وبحضور كريم أسعدنا من النائب للتخطيط والتطوير المهندس عبدالعزيز الرميح، كرّمنا روّاد العطاء المتبرعين بالدم في اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، والذين يُسهمون دائمًا في إنقاذ حياة المرضى - بفضل الله -.