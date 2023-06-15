في يومهم العالمي.. "الصحة" تكرّم روّاد المتبرعين بالدم وتثمّن دورهم الإنساني

من جانب آخر، قالت الدكتورة مرام العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الخدمات الصحية المساندة بوزارة الصحة عبر "تويتر" : أتقدم بالشكر الجزيل، للدعم والرعاية الكريمة من وزير الصحة، وبحضور كريم أسعدنا من النائب للتخطيط والتطوير المهندس عبدالعزيز الرميح، كرّمنا روّاد العطاء المتبرعين بالدم في‫ ‫اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، والذين يُسهمون دائمًا في إنقاذ حياة المرضى - بفضل الله -.