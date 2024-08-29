"صحة جازان" تقدم خدماتها لأكثر من 332 ألف طالب وطالبة

وأضاف الدكتور "الأحمري": أن الإدارة استحدثت عددًا من الخدمات التفاعلية بالشراكة مع مركز التواصل التفاعلي بتجمع جازان، خلال الربع الثاني لعام 2024، عبارة عن خدمة حجز الموعد للطالب في أقرب مركز صحي ومتابعة حالته الصحية.