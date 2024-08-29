"صحة جازان" تقدم خدماتها لأكثر من 332 ألف طالب وطالبة

قدّمت إدارةُ الصحة المدرسية بتجمع جازان الصحي، خدماتِها لعدد 332987 طالبًا وطالبة في 1736 مدرسة بالمنطقة.
وقال مدير إدارة الصحة المدرسية بتجمع جازان الصحي الدكتور علي الأحمري: إن الخدمات شملت خدمة الفحص الاستكشافي لـ99690 طالبًا وطالبة، وكذلك تقديم خدمة التوعية الصحية لـ199571 طالبًا وطالبة، وخدمة فحص اللياقة لـ30 ألف طالب وطالبة.
وأضاف الدكتور "الأحمري": أن الإدارة استحدثت عددًا من الخدمات التفاعلية بالشراكة مع مركز التواصل التفاعلي بتجمع جازان، خلال الربع الثاني لعام 2024، عبارة عن خدمة حجز الموعد للطالب في أقرب مركز صحي ومتابعة حالته الصحية.
وذلك بما انعكس بالإيجاب على صحة الطلاب وإرسال رسائل تفاعلية عن طريق الـ"واتساب" بعدد 7 آلاف رسالة للمستفيدين من التواصل الداخلي لمنسوبي التجمع من مديري مراكز ومستشفيات ومديري أقسام وقيادات التجمع وعينة من أفراد المجتمع؛ لرفع الوعي والتوعية بأهمية فحص اللياقة.
وذلك بالإضافة للخدمات والبرامج السابقة، وهي برامج الصحة المدرسية من استكشاف الحالات والاتصال بولي الأمر؛ لتقديم التوعية بخصوص حالة الطالب.
وقال: إن إدارة التواصل التفاعلي في تجمع جازان أطلقت خدمة نوعية، خدمة "IVR" وهي خدمة الاتصال الآلي بأولياء الأمور للتوعية بفحص اللياقة وأهميته للطلبة المستجدين.
ولفت إلى أنه تم تسجيل قصص نجاح للحالات المعالجة في وقت مبكر، أبرزها حالة قصر نظر شديد تم تحويلها وعلاجها بمستشفى الأمير محمد بن ناصر.
وأشار إلى أن الإدارة نظمت دورات تدريبية بواقع تسع ساعات تعليم مستمر؛ لتعزيز مسار الصحة المدرسية، ولرفع كفاءة الممارسين الصحيين في تنفيذ برامج الصحة المدرسية.
يأتي ذلك امتدادًا للخدمات التي تقدمها إدارة الصحة للطلاب والطالبات بجميع مدارس المنطقة.