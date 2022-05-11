57 % نسبة الالتزام بالتوطين و17 فرصة عمل في منافذ البيع بالمكتبات وخدمات الطالب

وأوضح "الدوسري" أن اللجنة قامت بزيارة 39 منشأة في نجران وحبونا، ووجد أن أعداد السعوديين بلغ 45 موظفًا سعوديًا منهم خمس موظفات سعوديات، وبلغ عدد الوافدين 34 وافدًا من مختلف الجنسيات، وقد تم إنذار تسع منشآت>