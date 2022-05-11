57 % نسبة الالتزام بالتوطين و17 فرصة عمل في منافذ البيع بالمكتبات وخدمات الطالب

بتوجيه ومتابعة من أمين عام لجنة التوطين بمنطقة نجران عبدالله الدوسري، قامت لجان التوطين في كلٍ من نجران وحبونا، بعمل جولات ميدانية على نشاط المكتبات والقرطاسية وخدمات الطالب لمتابعة التوطين.
وأوضح "الدوسري" أن اللجنة قامت بزيارة 39 منشأة في نجران وحبونا، ووجد أن أعداد السعوديين بلغ 45 موظفًا سعوديًا منهم خمس موظفات سعوديات، وبلغ عدد الوافدين 34 وافدًا من مختلف الجنسيات، وقد تم إنذار تسع منشآت>
وأضاف "الدوسري" أنه تم حصر 17 فرصة عمل في كلٍ من نجران وحبونا. وتجاوزت نسب التوطين 57 %.
وفي نهاية حديث "الدوسري"، أهاب بأصحاب الأنشطة المستهدفة بالتوطين سرعة توظيف السعوديين تفاديًا لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.