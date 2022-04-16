"5713" مستفيدًا من المنصة الإلكترونية لجمعية توفيق الأهلية بمكة المكرمة

تواصل جمعية توفيق الأهلية تقديم خدماتها للمستفيدين منها وفق مبادرات نوعية، منها مبادرتها الإعلامية تحت شعار (توفيق تسعدنا) للتعريف بأنشطة الجمعية، وبالمنصة الإلكترونية التابعة لها، التي استفاد منها أكثر من (5713) مستفيدًا، وذلك من خلال تسجيل بياناتهم، منهم 2942 من فئة الرجال، و2771 من فئة النساء، الراغبين والراغبات في الزواج، والباحثين والباحثات عن الاستقرار الأسري وديمومة الحياة الهانئة في ظل تفاقم حالات الطلاق في المجتمعات كافة.
من جهته، أوضح المدير التنفيذي لجمعية توفيق الأهلية بمكة المكرمة، الدكتور فائز الشهري، أن الجمعية تعمل تحت إشراف وزارة الـموارد البـشريـة والتنمية الاجتماعية، بتصريح رقم (851). وتسعى الجمعية إلى حفظ وصيانة المجتمع من خلال التوفيق بين الراغبين في الزواج من الجنسين، وذلك بتقديم مبادرات نوعية، وعقد شراكات فاعلة.
وقال الدكتور فائز الشهري: كما قدمت الجمعية للمستفيدين والمستفيدات دبلومًا أكاديميًّا في الإرشاد الأسري بالشراكة مع جامعة المجمعة، وتنفيذ مركز بيت الخبرة للدراسات والبحوث الاجتماعية، شارك فيه 19 دارسًا ودراسة من الجنسين من خلال تقديم 144 محاضرة، بمشاركة 11 كادرًا من هيئة التدريس بجامعات السعودية، بمعدل 28 ساعة تعليمية. وإضافة إلى ذلك عقدت الجمعية عددًا من اللقاءات التعريفية والزيارات من أجل تبادل الخبرات.
وأضاف "الشهري" بأن الجمعية تواصل جهودها من أجل تحقيق رؤية السعودية 2030 في بناء الأسر بناء صحيحًا من حيث اختيار الشريك المناسب لكلا الطرفين، وتعريف الراغبين في الزواج بالأساليب المثلى في الاختيار، معتمدة على تفعيل التقنية الحديثة في التوفيق، وتعزيز التوافق بينهما بمشاركة باحثين اجتماعيين متخصصين في المجال الأسري.
وأردف المدير التنفيذي بأن الموقع الإلكتروني للجمعية شهد تسجيل 5713 مستخدمًا، منهم 2942 من فئة الرجال، و2771 من فئة النساء، الراغبين والراغبات في الزواج. داعيًا المجتمع ومَن أراد الاستفادة من مشاريع ومبادرات الجمعية إلى تسجيل بياناته على الرابط الآتي: https://twfeg.org.
ورفع في ختام تصريحه الشكر والثناء للقيادة الرشيدة على دعمها المستمر، ومتابعتها الدؤوبة من أجل خدمة الوطن والشعب. والشكر موصول لكل من ساهم في إنجاح مبادرات ومشاريع الجمعية، سائلاً الله أن يجزيهم خير الجزاء.