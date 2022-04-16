"5713" مستفيدًا من المنصة الإلكترونية لجمعية توفيق الأهلية بمكة المكرمة

تواصل جمعية توفيق الأهلية تقديم خدماتها للمستفيدين منها وفق مبادرات نوعية، منها مبادرتها الإعلامية تحت شعار (توفيق تسعدنا) للتعريف بأنشطة الجمعية، وبالمنصة الإلكترونية التابعة لها، التي استفاد منها أكثر من (5713) مستفيدًا، وذلك من خلال تسجيل بياناتهم، منهم 2942 من فئة الرجال، و2771 من فئة النساء، الراغبين والراغبات في الزواج، والباحثين والباحثات عن الاستقرار الأسري وديمومة الحياة الهانئة في ظل تفاقم حالات الطلاق في المجتمعات كافة.