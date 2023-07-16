"جمعية تطوير شقراء" تعقد جمعيتها العمومية للاطلاع على أبرز منجزاتها

افتتح الاجتماع رئيس المجلس، بكلمة رحّب فيها بأعضاء الجمعية العمومية وشكرهم على حضورهم وتفاعلهم وتعاونهم في تحقيق أهداف الجمعية ورسالتها، تلاه كلمة من الشيخ عبدالله بن منيع نائب الرئيس، شكر فيها نيابة عن الأعضاء رئيس الجمعية على حرصه ومتابعته، كما شكر جميع الأعضاء على حضورهم واهتمامهم، وخص بالشكر رئيس اللجنة التنفيذية المهندس إبراهيم بن محمد أبو عباة والمدير التنفيذي عبدالمحسن الموسى وبقية الفريق الإداري على ما يقومون به من أعمال وبرامج لخدمة شقراء وأهلها وما يبذلونه من جهود لإنجاح هذا الاجتماع وغيره من المناسبات.