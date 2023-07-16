"جمعية تطوير شقراء" تعقد جمعيتها العمومية للاطلاع على أبرز منجزاتها

عقدت الجمعية العمومية لجمعية التنمية والتطوير بشقراء اجتماعها العادي، برئاسة الشيخ حمد بن عبدالعزيز الجميح وحضور نائب الرئيس الشيخ عبدالله بن منيع وعدد كبير من أعضاء الجمعية.
افتتح الاجتماع رئيس المجلس، بكلمة رحّب فيها بأعضاء الجمعية العمومية وشكرهم على حضورهم وتفاعلهم وتعاونهم في تحقيق أهداف الجمعية ورسالتها، تلاه كلمة من الشيخ عبدالله بن منيع نائب الرئيس، شكر فيها نيابة عن الأعضاء رئيس الجمعية على حرصه ومتابعته، كما شكر جميع الأعضاء على حضورهم واهتمامهم، وخص بالشكر رئيس اللجنة التنفيذية المهندس إبراهيم بن محمد أبو عباة والمدير التنفيذي عبدالمحسن الموسى وبقية الفريق الإداري على ما يقومون به من أعمال وبرامج لخدمة شقراء وأهلها وما يبذلونه من جهود لإنجاح هذا الاجتماع وغيره من المناسبات.
واستعرض رئيس اللجنة التنفيذية جدول أعمال الاجتماع؛ ومنها أهم منجزات الجمعية للعام 2022، وقد أشاد الأعضاء بما قامت به الجمعية من جهود وإنجازات طوال العام.
بعد ذلك عقد مجلس إدارة الجمعية، اجتماعه الخامس من الدورة الثانية بمقر مركز الوثائق والمخطوطات التابع للجمعية والمجاور لسوق حليوة، ورأس الاجتماع الشيخ حمد الجميح رئيس مجلس الإدارة.
ونظر المجلس في جدول أعماله التي عرضها المهندس إبراهيم أبو عباة، القوائم المالية للربع الأول والثاني، واستعرض أهم إنجازات الجمعية المنفذة من تاريخ 1 يناير 2023 وحتى تاريخ عقد الاجتماع، والتي زادت على أكثر من عشرين مبادرة وبرنامجًا ومشروعًا وفعالية، ولاقت ارتياحًا وإشادة من الأعضاء؛ إذ أثنوا على تنوعها وتعددها وشمولها.
وانتهى الاجتماع إلى القرارات التالية: أولًا الموافقة على طلب عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق الاعتذار كمشرف مالي للجمعية وتكليف المهندس إبراهيم بن محمد أبو عباة مشرفًا ماليًّا إضافة إلى عمله رئيسًا للجنة التنفيذية.
ثانيًا: تكوين لجنة برئاسة رئيس الجمعية الشيخ حمد الجميح وعضوية كل من: (نائب رئيس الجمعية الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، والمهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزيد، والدكتور إبراهيم بن محمد أبو عباة، وعبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق، والمهندس إبراهيم بن محمد أبو عباة)؛ من أجل النظر في آليات دعم برامج الجمعية ومشروعاتها التطويرية، وإعداد دراسة لقيام مشروع استثماري واقتراح ما تراه مناسبًا بهذا الصدد والعمل على تنفيذه.