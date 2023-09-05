"الحمدان" يتفقّد خيمة عروض المزارعين بمهرجان تمور الأفلاج

وهيّأ مكتب البيئة والمياه والزراعة، خيمة تحوي 57 ركنًا، لعرض 13 صنفًا من التمور تنتجها 800 ألف نخلة بالأفلاج؛ أشهرها: الخلاص، والصقعي، والنبت، والصفري، والسري، والقطارة، وخلاصة فارس، وخلاص الشيوخ، وأم قوز، والهلالي، والمجدول، والشيشي، بالإضافة إلى عروض اليسر والعسل.