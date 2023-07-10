نادي الحي بالقنفذة يحتوي فئة الشباب والأطفال بأنشطة رياضية تعليمية ترفيهية

تقدم أندية الحي أنشطة ترفيهية وتعليمية بتنظيم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع ودعم مباشر من وزارة الرياضة ووزارة التعليم وبرنامج جودة الحياة لتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية2030م.
وتهدف مراكز أندية الحي الترفيهية التعليمية إلى توفير الفعاليّات والأنشطة المتنوعة التي تلائم جميع أفراد المجتمع بمختلف قدراتهم الجسدية وفئاتهم العمرية ومستويات اللياقة البدنية.
حيث تقدم أندية الحي أنشطة وبرامج رياضية وتعليمية وترفيهية لجميع الفئات العمرية لتنمية القدرات الجسدية ويسعى البرنامج إلى تشجيع الأطفال والشباب وعائلاتهم على تبني نمط حياة صحي رياضي لتعزيز الصحة الجسدية والعقلية من خلال النشاط البدني وأيضًا إشراك جميع أفراد المجتمع في مبادرات تطوعية لتطوير قدراتهم وإمكاناتهم العملية.
وقال إبراهيم محمد وهو أحد أولياء أمورالمستفيدين بمحافظة القنفذة "سرني وأدهشني ما شاهدت من تنوع الخدمات الرياضية المختلفة وكذلك الاهتمام الفائق والتعامل الأبوي من قبل العاملين بنادي الحي بالقنفذة الذي يقدّم عديد البرامج للفئة المستهدفة وهو يحفظ وقت الشباب بما يفيدهم ويضم نخبة من المدربين والإداريين المختصين في مجال الرياضة.