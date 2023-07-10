نادي الحي بالقنفذة يحتوي فئة الشباب والأطفال بأنشطة رياضية تعليمية ترفيهية

وقال إبراهيم محمد وهو أحد أولياء أمورالمستفيدين بمحافظة القنفذة "سرني وأدهشني ما شاهدت من تنوع الخدمات الرياضية المختلفة وكذلك الاهتمام الفائق والتعامل الأبوي من قبل العاملين بنادي الحي بالقنفذة الذي يقدّم عديد البرامج للفئة المستهدفة وهو يحفظ وقت الشباب بما يفيدهم ويضم نخبة من المدربين والإداريين المختصين في مجال الرياضة.