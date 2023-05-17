أمير تبوك يُشيد بدور القوات الخاصة للأمن والحماية بالمنطقة

استقبل أميرُ منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الأربعاء؛ قائدَ القوات الخاصة للأمن والحماية اللواء البحري منصور بن ناصر الفايز.
ورحّب الأمير "فهد" باللواء "الفايز"، وأشاد بدور منسوبي القوات الخاصة للأمن والحماية، لصيانة مقدرات الوطن والمواطن، عبر مشروعات رؤية المملكة 2030 بالمنطقة "نيوم، والبحر الأحمر، وأمالا"، في ظلّ الدعم اللا محدود الذي تلقاه الأجهزة الأمنية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، ومتابعة وزير الداخلية.
وأكّد أميرُ منطقة تبوك، دعمَ جميع أعمال القوات الخاصة للأمن والحماية في المنطقة من الإمارة والجهات الحكومية، وتسخير جميع الإمكانات لإنجاح أعمالهم.
من جانبه، أعرب اللواء "الفايز" عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، على حفاوة الاستقبال وتوجيهاته السديدة ودعمه المستمرّ للقطاعات الأمنية في المنطقة.