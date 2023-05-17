أمير تبوك يُشيد بدور القوات الخاصة للأمن والحماية بالمنطقة

ورحّب الأمير "فهد" باللواء "الفايز"، وأشاد بدور منسوبي القوات الخاصة للأمن والحماية، لصيانة مقدرات الوطن والمواطن، عبر مشروعات رؤية المملكة 2030 بالمنطقة "نيوم، والبحر الأحمر، وأمالا"، في ظلّ الدعم اللا محدود الذي تلقاه الأجهزة الأمنية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، ومتابعة وزير الداخلية.