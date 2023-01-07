"الإسلامية" وجهات حكومية تناقش عددًا من المواقع لبناء جامع بأحد طُرق نجران

بعدها أوضح المدير العام لجمعية العناية بمساجد الطرق، المهندس عمر بن عبدالعزيز المبارك، عبر مداخلة هاتفية، أن الجمعية تسعى إلى العناية المستدامة بمساجد الطرق تجهيزًا وصيانة، وفق شراكات متميزة وفاعلة؛ وذلك انطلاقًا من رؤية السعودية 2030، المتمثلة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن. مشيرًا إلى أن هذه الأهداف والطموحات تأتي في إطار توجيهات الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس الفخري لجمعية العناية بمساجد الطرق، واختيار منطقة نجران في الفترة الحالية لإقامة مسجد في المكان المناسب.