"الإسلامية" وجهات حكومية تناقش عددًا من المواقع لبناء جامع بأحد طُرق نجران

ناقش فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعدد من الجهات الحكومية بمنطقة نجران، عددًا من المواقع لبناء جامع بكامل مرافقه على أحد الطرق التابعة للمنطقة؛ وذلك تنفيذًا لتوجيه أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، بتقديم أوجه التعاون لتفعيل الشراكة مع جمعية العناية بمساجد الطرق، واختيار الموقع المناسب لتتولى الجمعية بناء جامع.
واستقبل المدير العام للفرع الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي في مكتبه الأمين العام لمجلس المنطقة صالح بن محمد آل مريح، وذلك بحضور الوكيل المساعد للخدمات بأمانة المنطقة المهندس مانع بن صالح المحامض، ومساعد قائد أمن الطرق بالمنطقة الرائد يحيى القحطاني. وتم خلال اللقاء استعراض المواقع المقترحة حسب الإيجابيات والإمكانيات الخاصة بتلك المواقع، ومدى الاستفادة منها.
بعدها أوضح المدير العام لجمعية العناية بمساجد الطرق، المهندس عمر بن عبدالعزيز المبارك، عبر مداخلة هاتفية، أن الجمعية تسعى إلى العناية المستدامة بمساجد الطرق تجهيزًا وصيانة، وفق شراكات متميزة وفاعلة؛ وذلك انطلاقًا من رؤية السعودية 2030، المتمثلة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن. مشيرًا إلى أن هذه الأهداف والطموحات تأتي في إطار توجيهات الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس الفخري لجمعية العناية بمساجد الطرق، واختيار منطقة نجران في الفترة الحالية لإقامة مسجد في المكان المناسب.
من جهته أكد الدكتور العصيمي أن الفرع على أتم الاستعداد للقيام بأدواره، والتعاون مع الجهات الأخرى تنفيذًا لتوجيهات الوزير، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتقديم أوجه التعاون والدعم كافة لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة.