"ديوانية المقر".. جلسة حوارية تستشرف مستقبل صناعة التمور واقتصادياتها وتمكين المزارعين بالمدينة المنورة

واستعرض "صيرفي" مشروع سوق التمور المركزي الجديد ضمن مدينة الغذاء والأسواق المركزية الذي يجري تطويره حاليًا باستثمارات تزيد على مليار ريال كأحد مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص PPP بعقد يمتد 50 عامًا على مساحة مليون م2 في موقع متميز فريد بالقرب من محطة قطار الحرمين السريع على تقاطع طريق سيدنا علي بن أبي طالب وطريق الملك خالد وفق أعلى المعايير الدولية في التنفيذ والسلامة، وأرقى الممارسات العالمية في الإدارة والتشغيل؛ حيث خُصص لمدينة التمور مساحةٌ تتجاوز 200 ألف م2، تشتمل على سوق التمور للتجزئة والجملة بأكثر من 100 معرض، و20 معشقًا ومستودعًا مبردًا، على مساحة 25 ألف م٢، بالإضافة إلى ساحة كبرى للمزادات تستوعب إقامة 20 مزادًا في آن واحد على مساحة 78 ألف م٢، إضافة إلى ساحة المهرجانات والفعاليات على مساحة 17 ألف م٢، ومركز الخدمة الشامل للتمور على مساحة 87 ألف م٢، ويختص بالصناعات التحويلية والتعبئة والتصدير بشراكة ما بين الغرفة التجارية والبنك الإسلامي للتنمية، إضافة لمدينة للمستودعات المبردة للتمور بعدد يتجاوز 200 مستودع على مساحة 51 ألف م٢، إضافة لمتحف دائم، ومعرض دائم لمنتجات التمور، ومقر لجمعية منتجي التمور، وآخر لوزارة البيئة والزراعة، وفرع للبلدية.