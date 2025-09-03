تعليم الطائف والسجون يبحثان تعزيز التعاون استعدادًا للعام الدراسي

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف وإدارة السجون لقاءً تنسيقيًا لبحث سبل التعاون والتكامل بين الجانبين، ومناقشة استعداد مدارس الإصلاحية للعام الدراسي الجديد، بما ينعكس إيجابًا على الطلبة من النزلاء في مختلف المراحل التعليمية.
واستعرض المدير العام للتعليم بالطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، آلية العمل داخل مدارس الإصلاحية، مؤكدًا جاهزيتها من حيث الكوادر البشرية والتجهيزات المدرسية، إلى جانب دعم البرامج والأنشطة التعليمية والتربوية المقدمة للنزلاء.
وأشاد الدكتور الغامدي بالتكامل القائم بين "تعليم الطائف" والجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، مؤكدًا الدور المميز لإدارة السجون في دعم العملية التعليمية داخل الإصلاحيات، وتعزيز فرص التعليم النوعي للنزلاء.