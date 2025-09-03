تعليم الطائف والسجون يبحثان تعزيز التعاون استعدادًا للعام الدراسي

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف وإدارة السجون لقاءً تنسيقيًا لبحث سبل التعاون والتكامل بين الجانبين، ومناقشة استعداد مدارس الإصلاحية للعام الدراسي الجديد، بما ينعكس إيجابًا على الطلبة من النزلاء في مختلف المراحل التعليمية.