"بيئة القنفذة" تُطلق حملة بمناسبة الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات

نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، اليوم الثلاثاء، حملة بمناسبة الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات، بالتعاون مع الشؤون الصحية بالقنفذة.
وتضمنت الحملة أنشطة توعوية متنوعة تهدف إلى فهم أفضل المخاطر لمقاومة مضادات الميكروبات، ورفع مستوى الوعي بها والتشجيع على مكافحة تفاقم ظاهرة انتشار العدوى المقاومة لمضادات الميكروبات.
وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي: نُطمت ورشة عمل بعنوان: "مضادات الميكروبات"، متوافقةً مع الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات 2022.
وأضاف "المعيدي": "أن الهدف من المشاركة في الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية تتمثل في ضمان الاستخدام المسؤول والأمثل للمضادات الجرثومية في الحيوانات لضمان فعاليتها وصحة الحيوانات ورفاهيتها والتي تنعكس بالتالي على صحة الانسان في المقام الأول، بالإضافة إلى الاهتمام بتطبيق الممارسات الجيدة لرعاية الحيوان".
من جهته أوضح مدير الثروة الحيوانية بالفرع الدكتور عبدالمانع الخيبري، أن الوزارة تحرص للتوعية بأهمية المضادات الحيوية وأهمية الاستخدام الأمثل لها للحد من ظهور البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.
وقال: إن 60% من الميكروبات التي تصيب الإنسان من أصل حيواني، والنسبة الأعلى من مضادات الجراثيم تستخدم في مجال الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان مما يوضح أهمية دور الطبيب البيطري في الاستخدام الأمثل لتلك المضادات، للحد من الميكروبات المقاومة لتلك المضادات، وحمايةً للإنسان والحيوان والبيئة معًا، من خلال إعداد الكوادر الفنية للقيام بتلك المسؤولية الوطنية بالتعاون مع القطاع الخاص سواء المنشآت البيطرية أو مشاريع الثروة الحيوانية بالمنطقة.