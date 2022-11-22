"بيئة القنفذة" تُطلق حملة بمناسبة الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات

وقال: إن 60% من الميكروبات التي تصيب الإنسان من أصل حيواني، والنسبة الأعلى من مضادات الجراثيم تستخدم في مجال الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان مما يوضح أهمية دور الطبيب البيطري في الاستخدام الأمثل لتلك المضادات، للحد من الميكروبات المقاومة لتلك المضادات، وحمايةً للإنسان والحيوان والبيئة معًا، من خلال إعداد الكوادر الفنية للقيام بتلك المسؤولية الوطنية بالتعاون مع القطاع الخاص سواء المنشآت البيطرية أو مشاريع الثروة الحيوانية بالمنطقة.