استمر لمدة فصل دراسي كامل.. "إنسان" تختتم فعاليات برنامج "عناية"

وتضمن البرنامج 10 مجالات من ضمنها اللغة الإنجليزية والتواصل، والمجال الإيماني والشرعي والاقتصادي ومجال الفكر وغيرها وبلغ عدد الأنشطة المنفذة 36 نشاطاً، حيث أنهت المتدربات خلاله أكثر من 80 ساعة تدريبية، وتم إشراك 251 متطوعة في تنفيذ الكثير من الأنشطة غير المنهجية إذ بلغ عدد الفرص التطوعية في البرنامج 18 فرصة، وبعدد ساعات تطوعية بلغت (2632) ساعة وبعائد اقتصادي بلغ 189,600 ر.س، كما بلغ عدد الفرق التطوعية المشاركة 19 فريقاً تطوعياً.