استمر لمدة فصل دراسي كامل.. "إنسان" تختتم فعاليات برنامج "عناية"

اختتمت أخيراً فعاليات برنامج "عناية" الذي نظّمته الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" مطلع شهر ديسمبر من عام 2022.
واستمر البرنامج لمدة فصل دراسي كامل، وبإشراف من المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام، ودعم من مؤسسة عبد اللطيف العيسى الخيرية، في نادي إنسان الاجتماعي للفتيات، بحضور مساعد المدير العام لخدمات المستفيدين الدكتورة شعيع بنت مهل العتيبي، بمشاركة 30 من طالبات المرحلة المتوسطة وعدد من المهتمات بالشأن الاجتماعي.
ويعد برنامج "عناية " من البرامج التربوية العلمية النوعية، تم تصميمه من خلال الزيارات الميدانية والأبحاث المكتبية، حيث تم بناؤه من قبل نخبة من المختصين والاستشاريين الممكنين، ويهدف إلى تنمية مهارات اليتيم من خلال عدد من البرامج والأنشطة الهادفة.
وتضمن البرنامج 10 مجالات من ضمنها اللغة الإنجليزية والتواصل، والمجال الإيماني والشرعي والاقتصادي ومجال الفكر وغيرها وبلغ عدد الأنشطة المنفذة 36 نشاطاً، حيث أنهت المتدربات خلاله أكثر من 80 ساعة تدريبية، وتم إشراك 251 متطوعة في تنفيذ الكثير من الأنشطة غير المنهجية إذ بلغ عدد الفرص التطوعية في البرنامج 18 فرصة، وبعدد ساعات تطوعية بلغت (2632) ساعة وبعائد اقتصادي بلغ 189,600 ر.س، كما بلغ عدد الفرق التطوعية المشاركة 19 فريقاً تطوعياً.
وفي ختام الحفل تم تكريم الطالبات المشاركات في البرنامج بجوائز مالية وهدايا قيمة، إضافة إلى تكريم فريق العمل والمتطوعات وأمهات الطالبات وشركاء النجاح، في حفل تم فيه استعراض مخرجات البرنامج، وتخلل حفل الختام توقيع عدد من الشراكات لدعم مستفيدات البرنامج.
جديرٌ بالذكر أن برنامج "عناية" تخلله تنظيم زيارات خارجية للمستفيدات منها زيارة لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة، وزيارة لأكاديمية الفروسية، لدعم استمرارية الطالبات وحثهن على الالتزام بالحضور والاستفادة من البرنامج.
وتتطلع الجمعية للعمل على استدامة هذا البرنامج لما تضمنه من استفادة قصوى للمشاركات.
بدوره قدّم مدير عام الجمعية محمد بن سعد المحارب، الشكر والتقدير للمجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام على هذه الرعاية الكريمة لمثل هذه البرامج النوعية، كما شكر مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية، لدعمها برنامج عناية لرعاية اليتيم.