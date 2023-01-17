"أيتام تبوك" تطلق حملتها الثانية لتوزيع "كسوة الشتاء"

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية طلال بن خالد الفقير: إن إطلاق الحملة الثانية لتوزيع كسوة الشتاء، بناءً على توجيه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، لتلمّس احتياجات أهالي تبوك في موجة البرد وتدني درجات الحرارة، وما يصاحبها من تقلبات جوية تشهدها المنطقة هذه الأيام.