"أيتام تبوك" تطلق حملتها الثانية لتوزيع "كسوة الشتاء"

أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام في تبوك، اليوم الثلاثاء، حملتها الثانية لتوزيع "كسوة الشتاء" على المستفيدين من الأيتام وأسرهم.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية طلال بن خالد الفقير: إن إطلاق الحملة الثانية لتوزيع كسوة الشتاء، بناءً على توجيه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، لتلمّس احتياجات أهالي تبوك في موجة البرد وتدني درجات الحرارة، وما يصاحبها من تقلبات جوية تشهدها المنطقة هذه الأيام.
وأضاف: إن الحملة الثانية من "كسوة الشتاء" شملت توزيع 1100 بطانية و800 دفاية كهربائية وملابس شتوية، موضحًا أن تكلفة الحملة الإجمالية (1.083.000) "مليون وثلاثة وثمانون ألف ريال".
كما رفع "الفقير" شكره لأمير منطقة تبوك؛ لدعمه الدائم للعمل الخيري بالمنطقة، وحرصه على توفير احتياجات الأهالي وتلّمس حاجاتهم والعمل على توفيرها، سائلًا الله، له موفور الصحة والعافية.