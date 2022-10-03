جمعية "العمل التطوعي" بتبوك تنظم ملتقى "التطوع مسؤولية وتكامل"

وتناول في يومه الأول عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ ومن أهمها: الإعلام الاجتماعي وأثره على العمل التطوعي، وتجويد العمل التطوعي في وحدات التطوع، والجدارات القيادية في القطاعات التطوعية، إلى جانب إبراز التجارب النوعية في ضوء تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتوحيد الجهود التطوعية وتنظيمها لتعزيز أواصر العمل بين وحدات التطوع في بمنطقة تبوك.