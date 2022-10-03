جمعية "العمل التطوعي" بتبوك تنظم ملتقى "التطوع مسؤولية وتكامل"

نظّمت الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بتبوك، اليوم الاثنين، ملتقى التطوع الأول بالمنطقة، تحت عنوان: "التطوع مسؤولية وتكامل".
ويُعقد الملتقى بفندق جراند ملينيوم بمدينة تبوك، ويستمر لمدة يومين، بمشاركة عدد من مديري ومديرات القطاعات التطوعية الحكومية والخاصة وغير الربحية.
وتناول في يومه الأول عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ ومن أهمها: الإعلام الاجتماعي وأثره على العمل التطوعي، وتجويد العمل التطوعي في وحدات التطوع، والجدارات القيادية في القطاعات التطوعية، إلى جانب إبراز التجارب النوعية في ضوء تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتوحيد الجهود التطوعية وتنظيمها لتعزيز أواصر العمل بين وحدات التطوع في بمنطقة تبوك.
ونوّه رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن عبدالعزيز العودة، إلى ما حفل به الملتقى من أوراق عمل ومناقشات قدمها نخبة من أبناء المنطقة.
وقال: إن تبوك تواصل الريادة في تعزيز العمل التطوعي، من خلال الأعمال المتميزة التي تأتي في إطار المشاركة المجتمعية، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 بتحفيز التطوع، وبهدف نشر ثقافة التطوع الاحترافي بين منسوبي مختلف القطاعات، من خلال تنفيذ مبادرات تطوعية بشكل منظم ومشترك.
وأشار "العودة" إلى أن هذا الملتقى يأتي امتدادًا للعديد من الأنشطة والفعاليات التي تميزت بها الجمعية وتحرص عليها في مجال العمل التطوعي.
وتابع: يضمّ الملتقى في يومه الثاني العديد من الجلسات الحوارية والورش التدريبية واللقاءات المفتوحة بين مديري ومديرات الجهات المشاركة، متطلعًا إلى أن يكون هناك عمل جماعي ورؤى متنوعة لخدمة الصالح العام والمستهدف الأول من خدمات الجمعيات والفرق التطوعية.