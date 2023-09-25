جمعيـة رِفاء للتنمية بمكة المكرمة تحتفي باليوم الوطني الـ 93

احتفلت جمعية رِفاء للتنمية الأسرية بمكة المكرمة، باليوم الوطني السعودي الـ 93 من خلال إطلاق حملة رِفاء.. "تعانق الحلم" تحت مظلة نحلم ونحقق. حيث شاركت ودشنت موقعًا لها للاحتفال مع الزوار، وشملت شاشة عرض تفاعلية ولعبة رولت بالإضافة إلى توزيع خصومات من شركاء نجاح رِفاء كجوائز.