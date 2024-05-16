"الحقيل" يعتمد إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العقاري

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني لمدة ثلاث سنوات برئاسة مساعد بن عبدالعزيز الداود - أمين العاصمة المقدسة.
- إيهاب بن محمود حسوبة - ممثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
- الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعد الثاني آل سعود - ممثل إمارة منطقة مكة المكرمة
- الدكتور عبدالرحمن بن حمد الحركان - ممثل وزارة المالية
- خالد بن عبدالحفيظ فدا - ممثل وزارة المالية
- فيصل بن عبدالعزيز الدويش ممثل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
وتضمن قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل تسمية خمسة أعضاء يمثلون القطاع الخاص وهم:
- هشام بن محمد كعكي - ممثل عن القطاع الخاص
- عبدالعزيز بن محمد القباني ممثل عن القطاع الخاص
- المهندس أنس بن محمد صيرفي ممثل عن القطاع الخاص
- ياسر بن عبدالعزيز أبو عتيق - ممثل عن القطاع الخاص
- حاتم بن حامد مؤمنة ممثل عن القطاع الخاص
يأتي ذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل الفقرة (أ) من المادة (الحادية عشرة) من النظام الأساس لشركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني.