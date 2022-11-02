"الشؤون الإسلامية" بجازان تواصل تنفيذ ندوات "خطر التنظيمات الإرهابية"

إلى ذلك قدم فضيلة مدير عام الفرع الشيخ أسامة بن زيد مدخلي الشكر لله ثم لقيادتنا الحكيمة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- اللذان دائمًا ما يدعوان إلى السلام بين كل الأديان وهذا نهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة المنهج الذي تعلمناه من معلم هذه الأمة محمد بن عبدالله صلوات ربي وسلامه عليه، ثم قدم الشكر لصاحب المعالي الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على اهتمامه بفكر أبنائنا وبناتنا وإنقاذهم من الانجراف خلف أهواء هؤلاء ثم كل الشكر لفضيلة مدير معهد الأئمة والخطباء الشيخ عيسى بن أحمد كاملي على تنسيقه وترتيبه لإقامة هذه الندوات في كافة فروع الوزارة.