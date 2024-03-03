"الوقف العلمي" بجامعة المؤسس يطلق حملة قوافل أصدقاء البيئة

أطلق الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز، بالشراكة مع شركتَي استدامة للخدمات البيئية، وتم للخدمات اللوجستية، حملة (قوافل أصدقاء البيئة)، وهي حملة توعوية مجتمعية ميدانية، تعمل على حث أفراد المجتمع للتخلص من المخلفات الورقية وإعادة تدويرها، وفق آليات بيئية علمية آمنة، عوضًا عن إتلافها بطرق غير آمنة صحيًّا وبيئيًّا.
وتهدف الحملة إلى المحافظة على البيئة في مدينة جدة، ورفع الوعي البيئي لدى الأفراد بأهمية فرز المخلفات الورقية عن غيرها، وتعزيز قيمة العمل التطوعي البيئي.
ويسهم تحقيق أهداف الحملة في خفض نسبة التلوث البيئي الناجم عن حرق المخلفات الورقية، المتمثل في الانبعاثات الكربونية الصادرة عن عملية الحرق، إلى جانب الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحقيق جودة الحياة للأفراد من خلال توفير بيئة صحية وآمنة.
وتندرج حملة (قوافل أصدقاء البيئة) تحت برامج مبادرة (لا ترمها بل أوقفها)، التي أطلقها الوقف العلمي منذ (12) عامًا، الذي كان له فيها السبق بصفته أول جهة أكاديمية على مستوى المملكة العربية السعودية تطلق مبادرة في مجال إعادة التدوير، فضلاً عن إشراكه أفراد المجتمع في عملية التنمية المستدامة، وتحقيقه التكامل الفعال بين مختلف القطاعات؛ إذ شاركت العديد من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية في الحملات السابقة، التي نتج منها تدوير مئات الأطنان من النفايات الورقية.