"الوقف العلمي" بجامعة المؤسس يطلق حملة قوافل أصدقاء البيئة

وتندرج حملة (قوافل أصدقاء البيئة) تحت برامج مبادرة (لا ترمها بل أوقفها)، التي أطلقها الوقف العلمي منذ (12) عامًا، الذي كان له فيها السبق بصفته أول جهة أكاديمية على مستوى المملكة العربية السعودية تطلق مبادرة في مجال إعادة التدوير، فضلاً عن إشراكه أفراد المجتمع في عملية التنمية المستدامة، وتحقيقه التكامل الفعال بين مختلف القطاعات؛ إذ شاركت العديد من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية في الحملات السابقة، التي نتج منها تدوير مئات الأطنان من النفايات الورقية.