الشؤون الإسلامية تنهي ترقية 454 موظفاً وموظفة

وقد عبر عدد من المترقون عن سعادتهم بهذه الترقية وأنها ستكون دافعًا لهم لبذل المزيد من الجهد، رافعين في الوقت ذاته شكرهم وتقديرهم لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لحرصه على تحفيز ودعم كافة الموظفين والموظفات بالوزارة، سائلين الله التوفيق لخدمة الدين والقيادة والوطن وبذل المزيد من الجهد لتحقيق رسالة الوزارة وأهدافها العامة وفق تطلعات القيادة الرشيدة.