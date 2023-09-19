الشؤون الإسلامية تنهي ترقية 454 موظفاً وموظفة

أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ترقية (454) موظفاً وموظفة بديوان الوزارة وكافة فروعها بالمحضر الثاني لهذا العام للمرتبة التاسعة فما دون، بعد اكتمال كافة مسوغات الترقية لمنصة مسار الوطنية وفق نظام الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية للموارد البشرية الحكومية، في إطار مواكبة الوزارة لرؤية المملكة 2030.
وقد عبر عدد من المترقون عن سعادتهم بهذه الترقية وأنها ستكون دافعًا لهم لبذل المزيد من الجهد، رافعين في الوقت ذاته شكرهم وتقديرهم لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لحرصه على تحفيز ودعم كافة الموظفين والموظفات بالوزارة، سائلين الله التوفيق لخدمة الدين والقيادة والوطن وبذل المزيد من الجهد لتحقيق رسالة الوزارة وأهدافها العامة وفق تطلعات القيادة الرشيدة.
الجديد بالذكر أن الوزارة قد أنهت ترقية (1068) موظفاً وموظفة بديوان الوزارة وكافة فروعها بالمحضر الأول من هذا العام الجاري للمرتبة التاسعة فما دون ليكون مجموع من تمت ترقيته (1540) حتى تاريخه.