"بيئة مكة" تنظم ندوة توعوية حول مسؤولية المستخدم في الحماية من مخاطر الأمن السيبراني

وتفصيلاً، تهدف الندوة، التي قدمتها مدير مركز التوعية والإرشاد بالأمن السيبراني "هدى العقيلي"، إلى تعريف منسوبي ومنسوبات منظومة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بمخاطر الأمن السيبراني الشائعة، وأساليب المخترقين في التصيد الإلكتروني، وكيفية تأمين الأجهزة والتطبيقات، وضرورة تطبيق أفضل الممارسات الأمنية، وعرض أبرز المسؤوليات التي تقع على عاتق المستخدم لحماية المعلومات، وضرورة الاستعانة بكلمات المرور القوية لتأمين حسابات مواقع التواصل الاجتماعي من الاختراق، وتقديم الإرشادات الأمنية في الهندسة الاجتماعية، والتصفح الآمن للإنترنت، وكيفية حماية البريد الإلكتروني والأجهزة الشخصية، والتعامل مع برامج الحماية من الفيروسات.