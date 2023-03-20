"بيئة مكة" تنظم ندوة توعوية حول مسؤولية المستخدم في الحماية من مخاطر الأمن السيبراني

نظمت الإدارة العامة للأمن السيبراني، وإدارة الخدمات المشتركة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بقسم تقنية المعلومات ندوة توعوية بعنوان : "مسؤولية المستخدم في الحماية من مخاطر الأمن السيبراني".
وتفصيلاً، تهدف الندوة، التي قدمتها مدير مركز التوعية والإرشاد بالأمن السيبراني "هدى العقيلي"، إلى تعريف منسوبي ومنسوبات منظومة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بمخاطر الأمن السيبراني الشائعة، وأساليب المخترقين في التصيد الإلكتروني، وكيفية تأمين الأجهزة والتطبيقات، وضرورة تطبيق أفضل الممارسات الأمنية، وعرض أبرز المسؤوليات التي تقع على عاتق المستخدم لحماية المعلومات، وضرورة الاستعانة بكلمات المرور القوية لتأمين حسابات مواقع التواصل الاجتماعي من الاختراق، وتقديم الإرشادات الأمنية في الهندسة الاجتماعية، والتصفح الآمن للإنترنت، وكيفية حماية البريد الإلكتروني والأجهزة الشخصية، والتعامل مع برامج الحماية من الفيروسات.
ومن جهة أخرى، أوضح مدير تقنية المعلومات بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس عصام القرني أن اللقاء احتوى على تقديم إرشادات في الأمن السيبراني، وشرح خطوات الحماية على منصات التواصل الاجتماعي، وفحص الأجهزة الشخصية من الفيروسات وتقديم رخص حماية مجانية .