أمير تبوك يؤكد أهمية دور المحافظين في تلمّس احتياجات المواطنين

وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله- ومتابعة وزير الداخلية، سائلاً الله سبحانه وتعالى، في ختام اللقاء أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.