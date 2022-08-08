أمير تبوك يؤكد أهمية دور المحافظين في تلمّس احتياجات المواطنين

ترأس أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، الاجتماع الدوري للمحافظين.
جاء ذلك، بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني، والوكلاء المساعدين ومحافظي المحافظات.
وأكد الأمير فهد أهمية الدور المنوط بالمحافظين في نقل الصورة الحقيقية للمواطنين وتلمس احتياجاتهم وتفقّدهم واستشعار أحوالهم، بما يكفل لهم العيش الكريم والحياة الهانئة.
وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله- ومتابعة وزير الداخلية، سائلاً الله سبحانه وتعالى، في ختام اللقاء أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.
واطلع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على تقارير سير العمل في المحافظات، مؤكدًا أهمية بذل المزيد من الجهد لخدمة المواطن والمقيم؛ إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد.
ونوه إلى ما تعيشه المنطقة حاليًا من مشروعات تنموية تتطلب من الجميع مضاعفة الجهود والعمل على تذليل جميع العقبات.
بعد ذلك ناقش الاجتماع النقاط المدرجة على جدول الأعمال المتضمنة عددًا من الموضوعات، ووجّه باتخاذ اللازم حيالها.