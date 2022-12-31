الاتحاد السعودي للهجن يوقع مذكرة تفاهم مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا

واتفق الجانبان خلال المذكرة التي وقعها الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو بن صالح المدني، على أن يكون التعاون بين الطرفين مرتكزاً حول مجالات الإدارة الفنية الإشرافية والتعاون لإنجاح سباقات الهجن التي تشرف عليها الهيئة، والدعم الفني والإشرافي والتنظيمي لقطاع الهجن داخل العلا حسب ما تقتضي الحاجة، والتعاون في أي مجالات أخرى.