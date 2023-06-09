شاهد.. المجمع القرآني بجامع الملك فهد بالخبر يكرم 190 حافظاً لكتاب الله وطلابه

بدأ الحفل بالقرآن الكريم، ثم تلا ذلك كلمة المدير التنفيذي للمجمع حسن الحسن الشهري الذي رحب فيها بالحضور، موجهاً شكره لصاحب الفضل على هذا المجمع بعد فضل الله عز وجل، سعد بن صليب العتيبي، وقال: "لا نملك له إلا الدعاء، فنسأل الله أن يبارك له في عُمُره وماله وأهله وولده وصحته، وأن يقر عينيه بدنياه وأخراه".