جمعية صناعة الفعاليات الاحترافية تستعرض الخطة الاستراتيجية

واشتمل الحفلُ على عرض مرئي عن الخطة الاستراتيجية للجمعية وفقرات ترفيهية منوعة، ثم ألقى رئیس مجلس إدارة الجمعية المستشار عبدالوھاب محمود بغدادي، كلمةً أكد فيها على التطوير المستمر في قطاع الفعاليات؛ مشيدًا بدور شركاء النجاح ومتطلعًا إلى تحقيق مزيد من النجاحات والشراكات مع مختلف القطاعات للنهوض بقطاع صناعة الفعاليات بشكل احترافي يواكب رؤية المملكة 2030.