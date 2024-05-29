جمعية صناعة الفعاليات الاحترافية تستعرض الخطة الاستراتيجية

احتفت جمعية صناعة الفعاليات الاحترافية بالمملكة بجدة اليوم، بمناسبة مرور أربعة أعوام على تأسيسها، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد يوسف ناغي، وأمين عام غرفة جدة رامز آل غالب؛ وذلك بمركز سدانة الثقافي بمدينة جدة.
واشتمل الحفلُ على عرض مرئي عن الخطة الاستراتيجية للجمعية وفقرات ترفيهية منوعة، ثم ألقى رئیس مجلس إدارة الجمعية المستشار عبدالوھاب محمود بغدادي، كلمةً أكد فيها على التطوير المستمر في قطاع الفعاليات؛ مشيدًا بدور شركاء النجاح ومتطلعًا إلى تحقيق مزيد من النجاحات والشراكات مع مختلف القطاعات للنهوض بقطاع صناعة الفعاليات بشكل احترافي يواكب رؤية المملكة 2030.
وضمن فقرات الاحتفاء، تم استعراض تقریر أنشطة الجمعیة خلال السنوات الأربع الماضیة، وعرض مرئي لراعي الحفل الرئیسي سوق 7.
وفي ختام الحفل تم تكریم الرعاة والداعمین والإعلاميين والأعضاء.