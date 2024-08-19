"جامعة شقراء" تستقبل الطلاب المستجدين بعددٍ من البرامج التوعوية والإرشادية والتعريفية والصحية

شدد عميد شؤون الطلاب بجامعة شقراء الدكتور عبدالله المدهش على الاهتمام بالطلاب المستجدين والطالبات المستجدات، لافتًا إلى أن الجامعة أعدت ملتقى افتراضيًا وبرامج إرشادية وتوعوية، وأخرى تعريفية بأنظمة الجامعة والمصطلحات الأكاديمية، إضافة إلى تعزيز الصحة النفسية، وتوفير مرشد أكاديمي ومرشدة أكاديمية لكل طالب وطالبة.
وفي التفاصيل ، قال الدكتور المدهش: "نبارك لجميع الطلاب والطالبات في وطن الخير والعطاء انطلاقة العام الجامعي 1446هـ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام نجاح وإنجاز للجميع".
وأضاف: "هناك لفتة بسيطة لابد أن تكون حاضرةً.. وجميل أن نستشعرها معًا اليوم ونذكّر بها، لأننا نرى بعض من دول العالم في اضطرابات وغير استقرار ونحن ولله الحمد في الوقت ذاته في استقرار كبير وفي أمن وأمان ، فهذه نعمة كبيرة لابد أن نعزز استشعارها في كثير من المناسبات داخل مؤسسات التعليم ومن أهمها الأسبوع التمهيدي، حيث إن مثل هذه المعاني قد تغيب على كثير من النشء بسبب التعود على هذه النعمة التي نعيشها ولله الحمد من عقود".
وتابع: "نحن بدورنا في الجامعات لابد من استغلال هذه المناسبة العظيمة للتفكر في هذه النعمة، لتعزيز الولاء والانتماء في أوساط هذه الفئة للوطن الغالي وولاة أمرنا حفظهم الله".
واستطرد: "نحن في جامعة شقراء مثل كثير من الجامعات أو أغلب الجامعات السعودية ولله الحمد نعمل بفريق عمل مكون من عدة عمادات وإدارات متنوعة داخل الجامعة حيث إن خدمة الطالب لها ارتباط كبير بجهات متنوعة داخل الجامعة، وعمادة شؤون الطلاب تعد جزءًا لا يتجزأ من هذا الفريق فنحن نعمل في الجامعة كفريق عمل لتقديم خدمات متنوعة تُسهم في تهيئة الطلبة الجدد والمستجدين للحياة الجامعية".
وأردف: "ومن تلك الاستعدادات، لدينا الأربعاء القادم بإذن الله الملتقى الافتراضي لتهيئة الطلبة المستجدين وهو جزء من عدة برامج متنوعة".
وأكمل: "الملتقى الافتراضي يستهدف جميع طلاب وطالبات الجامعة المستجدين على مستوى محافظات الجامعة، إذ الجامعة لديها كليات في محافظات متنوعة وتلك المحافظات بينها تباعد كبير جدًا، مما جعل الجامعة تقدم سلامة الطلاب فقررت أن يكون الملتقى افتراضيًا (عن بعد) ليشمل جميع الطلاب والطالبات في تلك المحافظات".
وتابع: "الجامعة تنفذ عدة برامج لتهيئة الطلاب المستجدين، فلدى كل كلية برنامج للتهيئة والإجابة عن استفساراتهم، إضافة إلى الخدمات التوعوية التي تقدمها الجامعة كتوعية الطالب حول النظام الأكاديمي والمعدل التراكمي والمصطلحات والرموز الأكاديمية".
وأكد "المدهش" أن المرحلة الجامعية للطالب المستجد، تعد مرحلة انتقالية، إذ ينتقل الطالب من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الجامعة، وقد تغيب كثير من المفاهيم لديه، لذا استعدت الجامعة لتهيئة الطالب من خلال عمل خطة كبيرة، تتضمن خدمات توعوية حول لائحة الدراسة والاختبارات والخدمات الإرشادية، فتم ربط كل طالب وطالبة بمرشد أكاديمي ومرشدة أكاديمية ليكونوا مع الطالب طيلة المرحلة الجامعية".
وأضاف: "من البرامج المنفذة برامج تعريفية بحقوق وواجبات الطالب الجامعي، إضافة إلى تعريف الطالب المستجد بالخدمات الإلكترونية وخدمات النقل الجامعي، والأنشطة والفعاليّات المتنوعة، والخدمات الطلابية والإرشاد الجامعي سواء أكان إرشادًا نفسيًا أو أكاديميًا أو مهنيًا أو مجتمعيًا" .
وأكد "المدهش" أن الجامعة أعدت برامج لتعزيز الصحة النفسية والتي ترتبط بالمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية ، إذ تعمل الجامعة مع المركز لإيجاد الحلول للمشكلات النفسية التي قد تواجه الطالب والطالبة هذه المرحلة الانتقالية.