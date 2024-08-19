"جامعة شقراء" تستقبل الطلاب المستجدين بعددٍ من البرامج التوعوية والإرشادية والتعريفية والصحية

وأضاف: "هناك لفتة بسيطة لابد أن تكون حاضرةً.. وجميل أن نستشعرها معًا اليوم ونذكّر بها، لأننا نرى بعض من دول العالم في اضطرابات وغير استقرار ونحن ولله الحمد في الوقت ذاته في استقرار كبير وفي أمن وأمان ، فهذه نعمة كبيرة لابد أن نعزز استشعارها في كثير من المناسبات داخل مؤسسات التعليم ومن أهمها الأسبوع التمهيدي، حيث إن مثل هذه المعاني قد تغيب على كثير من النشء بسبب التعود على هذه النعمة التي نعيشها ولله الحمد من عقود".