أمين جازان: نجاح موسم الحج تحقق بفضل تضافر جهود أبناء الوطن

وقال المهندس الغزواني إن العالم شاهد التنظيم والتفاني الذي تقوم به المملكة لراحة وسلامة وأمن حجاج بيت الله الحرام من خلال المشروعات العملاقة التي تنفذها المملكة كل عام وما تقدمه قطاعات الدولة من خلال منظومة متكاملة لاستتباب الأمن ونشر للطمأنينة أسهمت في تأدية الحجاج مناسكهم بكل يسر وسهولة منذ وصولهم أراضي المملكة إلى أن يعودوا إلى أوطانهم سالمين غانمين.