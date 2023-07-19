"بيئة مكة" تردم بئرًا مكشوفة بطريق وادي نعمان بالعاصمة المقدسة

نجح مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، في ردم بئر مكشوفة تشكل خطورة على طريق وادي نعمان بجوار مسجد الرحمن؛ لضمان سلامة عابري الطرق والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية.
وأوضح مدير إدارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة عوض بن عويضة السلمي، أنه تم ردم أحد الآبار اليدوية والمكشوفة "وغير المعروف صاحبها"، واتخاذ اللازم بمشاركة الدفاع المدني والداخلية والشؤون الصحية، وبمشاركة الإدارة العامة لشؤون الخدمات العاصمة المقدسة؛ وفق الإجراءات المتبعة في "نظام الآبار المكشوفة".
من جهته أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن البلاغات تتم عن طريق غرفة العمليات "911"، وأتاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة؛ من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية ومن خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/.
وأضاف الخليف: على المواطنين والمقيمين المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المكشوفة والمهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم (939)، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.