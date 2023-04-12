100 صائم من الجاليات الإسلامية على مائدة إفطار "دعوي يدمة"

نظمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة يدمة وبدعم من المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"، مائدة إفطار صائم لأكثر من 100 صائم من الجاليات المختلفة، في جامع الراجحي بالمحافظة؛ تشجيعًا لسنة الصيام وإحياءً لسنة الإفطار الجماعي.
وقال رئيس جمعية الدعوة والإرشاد بالمحافظة مهدي العجمي لـ"سبق": إن هذا البرنامج يعد أحد البرامج التي تنفذها الجمعية لتجسيد روح الألفة والمحبة بين المسلمين على اختلاف جنسياتهم، ولتشجيع الجاليات المختلفة على إحياء سنة الصيام في هذا الشهر الفضيل، ما يعزز الوحدة، ويبرز معاني الرحمة والتكافل الاجتماعي في الإسلام.
يُشار إلى أن الجمعية تخصص برنامجًا دعويًا طوال الشهر، يتضمن التعريف بمبادئ الدين الإسلامي ومحاسنه وتعليم العقيدة الصحيحة وتعميق الأخوة بين المسلمين الجدد.