100 صائم من الجاليات الإسلامية على مائدة إفطار "دعوي يدمة"

وقال رئيس جمعية الدعوة والإرشاد بالمحافظة مهدي العجمي لـ"سبق": إن هذا البرنامج يعد أحد البرامج التي تنفذها الجمعية لتجسيد روح الألفة والمحبة بين المسلمين على اختلاف جنسياتهم، ولتشجيع الجاليات المختلفة على إحياء سنة الصيام في هذا الشهر الفضيل، ما يعزز الوحدة، ويبرز معاني الرحمة والتكافل الاجتماعي في الإسلام.