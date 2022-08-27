مدير "تعليم عسير" يعتمد توجيه 385 معلمة رياض أطفال

اعتمد مدير عام تعليم منطقة عسير الدكتور أحمد العُمري توجيه (385) معلمة رياض أطفال إلى مدارس المنطقة من خلال نظام نور، على أن يباشرن في مدارسهن ابتداءً من يوم غدٍ الأحد 01/ 02 /1444هـ.