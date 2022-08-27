مدير "تعليم عسير" يعتمد توجيه 385 معلمة رياض أطفال

اعتمد مدير عام تعليم منطقة عسير الدكتور أحمد العُمري توجيه (385) معلمة رياض أطفال إلى مدارس المنطقة من خلال نظام نور، على أن يباشرن في مدارسهن ابتداءً من يوم غدٍ الأحد 01/ 02 /1444هـ.
ويهدف مشروع الطفولة المبكرة الذي أطلقته وزارة التعليم إلى إسناد تدريس أطفال المستوى الثاني في رياض الأطفال إلى الصف الثالث الابتدائي في بيئة مدرسية مجهزة ومستقلة خاصة بهم بإشراف معلمات متخصصات ومدربات في مجال رياض الأطفال.
كما يسعى مشروع الطفولة المبكرة إلى تحسين جودة التعليم في المملكة خصوصًا في التعليم المبكر، بتوسيع فرص التعليم لفئة رياض الأطفال وتجويد تدريس الصفوف الأولية (بنين- بنات) من سن الرابعة إلى الثامنة.